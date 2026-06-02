Bayramda Müze Ziyareti Rekoru
Bayramda Müze Ziyareti Rekoru

Bayramda Müze Ziyareti Rekoru
02.06.2026 11:31
Kurban Bayramı'nda 1.5 million kişi müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinde müze ve ören yerlerini toplam 1 milyon 514 bin 211 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bayram boyunca müze ve ören yerlerinde yaşanan ziyaretçi hareketliliğine ilişkin verileri sanal medya hesabından paylaştı. Bakan Ersoy, "Müzelerimizde ve ören yerlerimizde hayata geçirdiğimiz restorasyon çalışmaları, ziyaretçi odaklı uygulamalar ve yeni müzecilik anlayışımız, kültür rotalarımıza olan ilgiyi her geçen gün daha da artırıyor. Bu ilginin en somut yansımalarından birini de Kurban Bayramı tatili boyunca yaşadık. Türkiye'nin dört bir yanındaki kültür rotaları ziyaretçilerimizle doldu. Tatil boyunca müze ve ören yerlerimizde toplam 1 milyon 514 bin 211 ziyaretçiyi ağırladık. Bayramda en çok ziyaret edilen kültür duraklarımız: Efes Ören Yeri- 119 bin 143 ziyaretçi, Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri- 113 bin 34 ziyaretçi, Göbeklitepe Ören Yeri- 65 bin 446 ziyaretçi, Zelve-Paşabağlar Ören Yeri- 55 bin 492 ziyaretçi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi- 48 bin 843 ziyaretçi. Kültürel mirasımıza gösterdikleri yoğun ilgi için tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Göreme Ören Yeri 48 bin 291 ziyaretçiyle listenin devamında öne çıkarken, Trabzon Sümela Manastırı 37 bin 562, Antalya Phaselis Ören Yeri 33 bin 919, Galata Kulesi 29 bin 587 ve Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri 27 bin 626 kişi tarafından ziyaret edildi. Arife gününde toplam 163 bin 815 ziyaretçi ağırlanırken bayramın birinci gününde bu sayı 150 bin 086 olarak kaydedildi. Bayramın ikinci gününde 208 bin 907, üçüncü gününde 252 bin 127 ve dördüncü gününde 219 bin 017 ziyaretçi müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Bayram tatilinin ardından gelen pazar gününde ise 118 bin 310 ziyaretçi kültür rotalarını tercih etti.

Kaynak: DHA

