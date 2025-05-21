Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nde 'En İyi Dış Yapım' Amadeus'a - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nde 'En İyi Dış Yapım' Amadeus'a

21.05.2025 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nde 'En İyi Dış Yapım Ödülü', Amadeus adlı tiyatro yapımına verildi. Ödül, ünlü sanatçı Selçuk Yöntem'e takdim edildi. Törende ayrıca önemli isimler yer alacak.

Bedia Muvahhit 'En İyi Dış Yapım Ödülü' Amadeus'un

İZMİR - İzmir'de bu yıl 13.'sü düzenlenen Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin özel ödülü olan "En İyi Dış Yapım Ödülü" Amadeus'a verildi. Ödül, Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören tarafından ünlü sanatçı Selçuk Yöntem'e takdim edildi.

İzmir'in kültür ve sanat yaşamında özel bir yeri olan Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin bu sene 13.'sü düzenleniyor. Devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu, belediye tiyatroları ve özel tiyatroların sahnelediği oyunların değerlendirilmesi sonucu, törende ödül alacak adaylar geçtiğimiz hafta belirlendi.

Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin özel ödülü olan "En İyi Dış Yapım Ödülü" Amadeus'a layık görüldü. Törenin düzenleneceği 26 Mayıs'ta Amadeus ekibi turnede olacağından, ödül dün akşam Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören tarafından ünlü sanatçı Selçuk Yöntem'e takdim edildi. Sahnede sergilenen oyun sonrası ödülü sunan Çağlar İşgören, "Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri, Dünya Tiyatro Ödülleri listesine girmiş İzmir'e ait bir ödül törenidir. Bu yıl 13.'sü düzenlenen Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nde ilk defa bir ödül olacaktır; bu ödülün adı ise 'Bedia Muvahhit En İyi Dış Yapım Ödülü'dür. Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e gelen yapımlar içinden seçimini yapan jürimiz, 'En İyi Dış Yapım Ödülü'nü Amadeus ekibine vermekten onur duyar." dedi.

Ödülü, Amadeus'a ekibi adına kabul etti

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin çok saygın olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Bu ödülü bütün ekip adına alıyorum. Herkesin emeğine çok teşekkür ediyorum. Yapımcısından, yönetmeninden, korosundan, oyuncu arkadaşlarıma kadar hepsini kutluyorum. Bizi de yalnız bırakmayan İzmirliler'e yürekten teşekkür ediyorum."

Ödül töreni 26 Mayıs'ta

Bu arada, ödül töreni, 26 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Sahne Tozu Tiyatrosu ev sahipliğinde Haldun Dormen Sahnesi'nde gerçekleşecek. Sunuculuğunu başarılı oyuncu Emre Basalak'ın üstlendiği geceye; törenin sanat danışmanı Haldun Dormen, onursal jüri başkanı Göksel Kortay, Sema Sarper, Mehmet Sarper, Zerrin Tekindor, Serpil Günseli ve Meltem Cumbul onur konuğu olarak katılacak. Ödül töreninin onursal jüri başkanlığını Göksel Kortay, jüri başkanlığını ise Erkan Ergin üstleniyor.

Kaynak: İHA

Bedia Muvahhit, Selçuk Yöntem, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nde 'En İyi Dış Yapım' Amadeus'a - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
Elon Musk’ın babası katil çıktı Hepsini tek bir kişi için öldürmüş Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Yener İnce’den binlerce beğeni alan ’’Florya suyu’’ açıklaması Yener İnce'den binlerce beğeni alan ''Florya suyu'' açıklaması
İçişleri Bakanlığı ’30 ilçeye vali atanacağı’ iddiasını yalanladı İçişleri Bakanlığı '30 ilçeye vali atanacağı' iddiasını yalanladı
İstanbul’da okulda skandal Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim
AB, İsrail’le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu

16:15
İsrail aralarında Türk, Rus, İngiliz ve AB diplomatlarının da bulunduğu heyete ateş açtı
İsrail aralarında Türk, Rus, İngiliz ve AB diplomatlarının da bulunduğu heyete ateş açtı
16:15
Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
14:15
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid’de öldürüldü
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü
13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
23:02
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir
Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
22:49
Ali Koç’a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu’ndan
Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan
22:40
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
22:24
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
22:11
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
22:02
CHP’li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu’nu terk etti
CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti
21:09
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 16:25:15. #7.13#
SON DAKİKA: Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nde 'En İyi Dış Yapım' Amadeus'a - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.