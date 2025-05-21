Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nde 'En İyi Dış Yapım' Amadeus'a

Bedia Muvahhit 'En İyi Dış Yapım Ödülü' Amadeus'un

İZMİR - İzmir'de bu yıl 13.'sü düzenlenen Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin özel ödülü olan "En İyi Dış Yapım Ödülü" Amadeus'a verildi. Ödül, Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören tarafından ünlü sanatçı Selçuk Yöntem'e takdim edildi.

İzmir'in kültür ve sanat yaşamında özel bir yeri olan Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin bu sene 13.'sü düzenleniyor. Devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu, belediye tiyatroları ve özel tiyatroların sahnelediği oyunların değerlendirilmesi sonucu, törende ödül alacak adaylar geçtiğimiz hafta belirlendi.

Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin özel ödülü olan "En İyi Dış Yapım Ödülü" Amadeus'a layık görüldü. Törenin düzenleneceği 26 Mayıs'ta Amadeus ekibi turnede olacağından, ödül dün akşam Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören tarafından ünlü sanatçı Selçuk Yöntem'e takdim edildi. Sahnede sergilenen oyun sonrası ödülü sunan Çağlar İşgören, "Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri, Dünya Tiyatro Ödülleri listesine girmiş İzmir'e ait bir ödül törenidir. Bu yıl 13.'sü düzenlenen Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nde ilk defa bir ödül olacaktır; bu ödülün adı ise 'Bedia Muvahhit En İyi Dış Yapım Ödülü'dür. Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e gelen yapımlar içinden seçimini yapan jürimiz, 'En İyi Dış Yapım Ödülü'nü Amadeus ekibine vermekten onur duyar." dedi.

Ödülü, Amadeus'a ekibi adına kabul etti

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin çok saygın olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Bu ödülü bütün ekip adına alıyorum. Herkesin emeğine çok teşekkür ediyorum. Yapımcısından, yönetmeninden, korosundan, oyuncu arkadaşlarıma kadar hepsini kutluyorum. Bizi de yalnız bırakmayan İzmirliler'e yürekten teşekkür ediyorum."

Ödül töreni 26 Mayıs'ta

Bu arada, ödül töreni, 26 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Sahne Tozu Tiyatrosu ev sahipliğinde Haldun Dormen Sahnesi'nde gerçekleşecek. Sunuculuğunu başarılı oyuncu Emre Basalak'ın üstlendiği geceye; törenin sanat danışmanı Haldun Dormen, onursal jüri başkanı Göksel Kortay, Sema Sarper, Mehmet Sarper, Zerrin Tekindor, Serpil Günseli ve Meltem Cumbul onur konuğu olarak katılacak. Ödül töreninin onursal jüri başkanlığını Göksel Kortay, jüri başkanlığını ise Erkan Ergin üstleniyor.