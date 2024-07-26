Bekir Ünlüataer, Uluslararası Bursa Festivali'nde unutulmaz bir konser verdi

Kültür Sanat

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Türk sanat müziği sanatçısı Bekir Ünlüataer konser verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere, Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gecede sahne alan Ünlüataer, Zeki Müren'in eserlerinden oluşan geniş bir repertuvarı seslendirdi.

Müzikseverlerin eşlik ettiği konserde "Geceler", "Kadifeli Gelin", "Bir Demet Yasemen" ve "Gözlerin Doğuyor Gecelerime" gibi eserler Ünlüataer tarafından yorumlandı.

Konserin sonunda müzikseverleri selamlayan Ünlüataer, uzun süre alkışlandı.