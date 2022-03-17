Berat Kandili'nde eller duaya açıldı - Son Dakika
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Berat Kandili'nde eller duaya açıldı

17.03.2022 23:24

Berat Kandili'nde eller duaya açıldı Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili münasebetiyle Balıkesir'de İmam-ı Birgivi Cami Berat Kandili'nde doldu taştı Berat Kandili, Balıkesir'de başta tarihi camiiler olmak üzere tüm ibadethanelerde huşu içerisinde kutlandı.

Berat Kandili'nde eller duaya açıldı

BALIKESİR - Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili münasebetiyle Balıkesir'de İmam-ı Birgivi Cami Berat Kandili'nde doldu taştı Berat Kandili, Balıkesir'de başta tarihi camiiler olmak üzere tüm ibadethanelerde huşu içerisinde kutlandı.

İmam-ı Birgivi Cami akın eden Balıkesir'li vatandaşlar gecenin feyzine nail olabilmek için gece boyunca namaz kılıp okunan dualara eşlik etti. Berat Kandili dolayısıyla erkek, kadın, genç, yaşlı binlerce kişi, başta Eyüp Sultan, Sultanahmet, Fatih ve Süleymaniye camilerine akın etti. Balıkesir'de bu manevi günün vesilesiyle camilere akın eden Müslümanlar, geceyi ibadet ve dualarla geçirdi. Başta tarihi İmam-ı Birgivi Cami olmak üzere il genelindeki ibadethaneleri tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, gecenin feyzine nail olabilmek amacıyla namaz kılıp okunan dualara eşlik etti. Geceyi İmam-ı Birgivi Cami karşılamak isteyen bazı vatandaşlar, tarihi cami atmosferinde okunan dualara eşlik etti ve namaz kıldı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Evet Ramazan-ı Şerif'in habercisi Beraat Kandili'ni bugün Balıkesir'de Altıeylül'deki vatandaşlarımızla birlikte idrak etmiş olduk. Tabii işte zor bir süreçten güzel günleri inşallah bu güzel günlerin hatırına bu zor sürecin de bir an önce nihayete ermesini Hazreti Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii pandemi ile bir taraftan uğraşırken işte bir de şimdi dibimizdeki savaşların yanı sıra diğer komşu ülkeler arasında da maalesef savaşlar var. Inşallah bu güzel gecelerin ve güzel günlerin yüzü suyu hürmetine Hazreti Allah dünyadaki bütün zorluklar içerisinde olan insanlara kolaylıklar versin. Dünyadaki bütün mazlumlara kolaylıklar versin diyorum. Ramazan-ı Şerif'i inşallah hayırla bizi kavuştursun. Inşallah kazasız belasız bütün vatandaşlarımızla birlikte Ramazan Bayramı'na da bizi eriştirmeyi nasip etsin diyorum" dedi.

Camiden bir vatandaş ise "Ramazın şerif ayının müjdedicisi olaraktan Berat kandili dolayısıyla camimize geldik tüm islam aleminin Berat kandili mübarek olsun, Allah'ım hepimizin Beratini sağ taraftan verilen kullarından eylesin" şeklinde konuştu.

Cami çıkışında vatandaşlara Altıeylül Başkanı Hasan Avcu süt ve Kandil simiti ikram edildi.

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Berat Kandili dualarla idrak edildi Berat Kandili dualarla idrak edildi Berat Kandili dualarla idrak edildi Berat Kandili dualarla idrak edildi

Berat Kandili, Balıkesir, Namaz, Cami, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Berat Kandili'nde eller duaya açıldı - Son Dakika


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