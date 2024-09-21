Berber Atilla Alpakan Mesleğine Veda Etti

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Ankara'da 60 yıl berberlik yapan ve son tıraşıyla mesleğe veda eden 75 yaşındaki Atilla Alpakan'ın eşyaları Çubuk Şehir Müzesi'nde sergileniyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan ve bugüne kadar siyasilerden sanatçılara kadar çok sayıda kişinin tıraşını yapan Alpakan, yaşının ilerlemesi dolayısıyla mesleği bırakma kararı aldı.

Alpakan'ın 46 yaşındaki oğlu Ata Alpakan da kendisine de bu işi öğreten babası için bir şeyler yapmak istedi. Babasının bugüne kadar iş yerinde büyük bir özenle koruduğu eski malzemelerini alan Alpakan, bunları Çubuk'taki müzeye bağışladı.

Çubuk Şehir Müzesi'nde berber koltuğundan makasa, taraktan ustura ve lüks lambasına kadar Atilla Alpakan ve onun ustalarından kalan malzemeler için bir bölüm oluşturuldu.

"Bu sürprizle çok daha mutluyum"

Oğluyla gittiği müzede duygusal anlar yaşayan Alpakan, AA muhabirine, büyük bir aşkla yıllardır yaptığı mesleğinde kullandığı eşyaların sergilenmesinden gurur duyduğunu anlattı.

Oğlunun sürprizinden çok mutlu olduğunu ifade eden Alpakan, yıllardır koruduğu kimi ustalarından kalmış çok sayıda malzemenin müzede adına oluşturulan alanda sergilenmesinin kendisini duygulandırdığını söyledi.

Mesleğin inceliklerini öğreterek çok sayıda usta yetiştirdiğini belirten Alpakan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 60 yıl önce eniştemin yanında mesleğe çırak olarak başladım. Askerden geldikten sonra da berberliğime, aşkıma sarıldım ve aşkımı, mesleğimi çok sevdim. 1982'den beri de aynı dükkanda çalışıyorum. Oğluma ve torunuma da bu mesleği öğrettim. Oğlum, hem çırağım hem oğlum hem de arkadaşım oldu. Çok şükür 75 yaşına geldim ve bu sürprizle çok daha mutluyum. Felsefem, bildiğimi öğretmektir. Sanatımın fitresini verdim. En son çırağım torunum oldu. Elimi ona verdim. Belki de Allah bana bu güzellikleri onun için nasip etti diye düşünüyorum."

Ata Alpakan da babasından öğrendiği gibi mesleğini iyi şekilde yapmaya çalıştığını anlattı.

Babasının meslek aşkını ve isminin yaşatmak için sürprizi hazırladığını belirten Alpakan, "Yaklaşık 34 yıldır babamla birlikte çalışıyorum. Onun sayesinde bütün belgelerimi aldım. Babam sağ olsun bana bir iş yeri ve meslek bıraktı. Babamın meslekte 60'ıncı yılı. Ne yapabilirim diye düşünürken sağ olsun Çubuk'ta oturan bir abim böyle bir öneride bulundu. Ona bu şekilde sürpriz yapmak istedim. Geldik baktık, burada bir boşluk vardı. Babamın isminin ve anılarının burada yaşamasını ve herkesin görmesini istedim." diye konuştu.

"Mesleği devam ettireceğim"

Alp Alpakan da her konuda örnek aldığı dedesi sayesinde bir yıldır berberlik yaptığını söyledi.

Dedesi gibi uzun yıllar bu işi yapmak istediğini anlatan Alpakan, "Dedemin son çırağıyım. Dedem elini bana verdi. Ben de inşallah onun gibi en iyi şekilde bu mesleği devam ettireceğim." dedi.

Müşteri Recep Aksu da tıraşı için 40 yıldır Atilla Alpakan'a geldiğini belirterek, "Son tıraşı olmak da bana nasip oldu. Babam, kardeşim ve iki oğlum da burada tıraş oluyor. Şu anda Batıkent'te oturuyorum, Etlik'ten taşınmama rağmen çocuklar tıraş olmak için burayı istiyor. Güler yüzlü, tatlı dilli olması bizi buraya çekiyordu. Allah ona sağlık versin." ifadesini kullandı.