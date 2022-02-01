ŞANLIURFA - Beyaza bürünen Takoran Vadisi tur gezintilerinin uğrak noktası oldu - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Takoran Vadisi, bu yıl beyaz örtüsüyle ziyaretçilerini karşıladı.

Zengin bitki örtüsünün yanı sıra kanyonu, şelalesi, kaya mezarlarıyla bölge halkının "saklı cennet"i olan vadi, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

Bölgeyi ziyaret eden fotoğraf sanatçıları, tarihi ve doğal güzelliklerin yerinde görülmesi amacıyla düzenlenen turlara katılarak vadiyi gezme imkanı buluyor.

Yaz aylarında sıcaklığın 40 derece civarında seyrettiği, kış aylarında da genelde kar yağışının etkili olmadığı Takoran Vadisi'ne akın eden fotoğraf sanatçıları, bu yıl beyaza bürünen doğal güzelliği kayda alıyor.

Bölgeyi gezen Nida Sanat Topluluğu Başkanı Abdullah Hakan Lale, AA muhabirine, Takoran Vadisi'ni ilk kez karlı gördüklerini söyledi.

Uzun bir aradan sonra Takoran Vadisi'ni bu şekilde görüntülediğini dile getiren Abdullah Hakan Lale, "Takoran Vadisi uzun zamandan bu yana bu seviyede kar yağışı görmedi. Bu da biz fotoğrafçılar için büyük bir avantaj oldu. Çünkü uzun zamandır eşsiz vadiyi beyaz örtüyle fotoğraflayan olmadı. Bugün arkadaşlarımızla Takoran'ın güzelliklerini, kanyonlarını hem havadan hem de yerden fotoğrafladık. Güzel kareler elde ettik diyebilirim." dedi.

Daha önce Takoran Vadisi'nin her mevsim fotoğrafladıklarını dile getiren Lale, şöyle konuştu:

"Daha önceki yıllarda Takoran Vadisi'ni gerek ilkbahar gerekse sonbahar ve yaz aylarında fotoğraflama imkanımız olmuştu. Beyaz örtüyle beraber gördük ki Takoran Vadisi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Bu biz fotoğraf sanatçıları için bulunmaz bir kaynak demektir. Takoran, kanyonları ve manzarasıyla doğal yapıya sahip bir vadi. Bütün doğaseverleri ve fotoğraf sanatçılarını bölgeye davet ediyorum ki elleri boş dönmeyeceklerine eminim."

Fotoğrafçı Yusuf Eyyüp Sarı da bölgenin incisi konumunda olan vadinin her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü, eksik olan beyaz örtülü fotoğrafları da çektiklerini ifade etti.