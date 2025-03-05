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Beyoğlu'nda 1. Kadın ve Sanat Şenliği başladı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bu yıl ilki düzenlenen 1. Kadın ve Sanat Şenliği 'Sinema' temasıyla başladı. Kısa film gösterimleri, söyleşiler ve atölyelerle 7 Mart'a kadar devam edecek olan şenlikte; yönetmenlerden senaristlere, konusunda uzman pek çok kadın sanatçı, deneyimlerini paylaşmak ve ilham vermek için bir araya gelecek.

Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Kadın ve Sanat Şenliği, sanatseverlerin yoğun katılımıyla başladı. Her yıl farklı bir temayla gerçekleştirilecek olan şenliğin bu yılki odağı sinema oldu. Şenliğin İBB Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen açılış programında "Directed By Women Türkiye" Özel Gösterim Seçkisi izleyicilerle buluştu. Kadın yönetmenlerin imzasını taşıyan kısa filmler büyük beğeni topladı.

Beyoğlu'nda sanat ve dayanışma dolu 4 gün

Sinema temasıyla 4-7 Mart tarihleri arasında devam edecek olan Kadın ve Sanat Şenliği, atölyeler, söyleşiler ve film gösterimleriyle sanatseverlere dopdolu bir program sunacak. Yönetmenlerden senaristlere, konusunda uzman pek çok kadın sanatçı, deneyimlerini paylaşmak ve ilham vermek için bir araya gelecek. Şenlik kapsamında kadınlara özel olarak Kısa Film Senaryo Yazım Atölyesi ve Stop Motion Atölyesi düzenlenecek. Beyoğlu Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan atölye çalışmaları 3 gün sürecek. Etkinlik kapsamında düzenlenecek bir diğer etkinlik ise sinema ve dizi sektöründe çalışan kadınların konuşmacı olarak katılacağı söyleşiler olacak. Beyoğlu Sineması'nda düzenlenecek etkinlikte; Kadın ve Mizah: Neye Gülüyoruz?, TV Dizilerinde Kadın Temsiliyeti ve Sette Kadın Olmak söyleşileri gerçekleştirilecek.

Kadın yönetmenlerin kısa filmleri izleyicilerle buluşuyor

Kadın ve Sanat Şenliği kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin en önemlilerinden birisi ise kısa film gösterimleri olacak. Beyoğlu Sinemasında gerçekleştirilecek gösterimlerde Türkiye, İtalya, Fransa, İspanya ve İran'dan kadın yönetmenlerin kısa filmleri şenlik boyunca izleyicilerle buluşacak. Gösterimlerin ardından film yönetmeni ve ekibiyle soru-cevap etkinlikleri de düzenlenecek. Kadın ve Sanat Şenliği, 7 Mart'ta "Bir Gün 365 Saat" belgesel filminin özel gösterimi ve ardından yönetmen ekibiyle yapılacak soru-cevap etkinliğiyle sona erecek. Şenlikle ilgili detaylı bilgi ve kayıt işlemleri BeyoğluApp uygulaması üzerinden online olarak yapılabilecek.