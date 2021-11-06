"Beyoğlu Şiir Mahfilleri Gezisi" Turgay Anar'ın rehberliğinde gerçekleşti - Son Dakika

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Beyoğlu Şiir Mahfilleri Gezisi", Turgay Anar rehberliğinde yapıldı.

"Beyoğlu Şiir Durakları" projesinin 5. durağı olarak gerçekleşen etkinlik, Narmanlı Han'dan başladı.

Gezide Narmanlı Han'ın ardından Markiz, Lebon, Çiçek Pasajı, Cumhuriyet Meyhanesi, Lambo, Baylan, Asmalı Mescit, Balıkpazarı, Degüstasyon ve Abdullah Efendi Lokantası mekanlarına gidilerek, Anar tarafından mekanların edebiyatçılarla ilişkisi anlatıldı.

"Beyoğlu Şiir Durakları" projesinin mimarı şair Adnan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığından Beyoğlu Kültür Yolu Festivaliyle ilgili neler yapılabileceğine dair fikrine danışıldığını ve projenin bu şekilde ortaya çıktığını anlattı.

Özer, biraz düşününce Beyoğlu Kültür Yolu'nun aynı zamanda şiir duraklarını barındırdığını fark ettiğini belirterek, "Sonra Turgay Anar'ı aradım, bu yolun bilirkişisi odur, beraber bir program hazırladık. Metin Celal, Haluk Oral, Beşir Ayvazoğlu, İskender Pala gibi isimlerin anlatımıyla bir içerik çıkmış oldu. Bu destinasyonun festivalden sonra da kurumsallaşmasını ve Türk edebiyatının değerli isimlerinin geçtiği bu durakların daha çok tanınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda rehberliği üstlenen Turgay Anar ise bugün Beyoğlu şiir mahfillerini genel hatlarıyla anlatmaya çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Edebiyatın bir şehrin merkezinde nasıl bir atardamarı olduğunu ve bu damarın şair ve yazarlar tarafından hangi hatıralarla günümüze aktarıldığını göstermeye çalıştım. Bir medeniyetin başkenti olarak görülebilecek İstanbul'un niçin önemli bir edebiyatçı şehri olduğunu da anlamaya çalıştık. Bu sayede insanlar edebiyatın nasıl yaşatıldığını, yazarların nelere nasıl tepki verdiğini görmüş oluyor. Bu yüzden de biraz hatıralarla harmanlayarak şiir etkinliği yaptık diyebiliriz."

Anar, bu gezide Türk edebiyatına önemli eserler bırakmış yazarların dünyalarını anlamaya çalıştıklarını söyleyerek, edebiyat mahfilini edebiyatçıların buluştuğu bir yer olarak tanımladı.

Türk edebiyatında örneğine çok rastlanılmayacak bir etkinlik gerçekleştirdiklerine değinen Anar, "Program biraz da benim 'Mekandan Taşan Edebiyat' isimli doktora tezimden hareketle oluşturuldu diyebilirim. Gezi boyunca Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan Veli Kanık, Sait Faik Abasıyanık, Yahya Kemal gibi devrin önemli şair ve yazarlarını çokça vakit geçirdikleri mekanlarda anmaya çalıştık." diye konuştu.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivaline bağlı "Beyoğlu Şiir Durakları" projesi kapsamında yarın iki etkinlik daha gerçekleştirilecek.

Etkinlikler, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali uygulamasından takip edilebilir.