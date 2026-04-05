Beyzanur Tüter Popüler Müziğin Şampiyonu
05.04.2026 15:05
GSB 11. Kültür Sanat Yarışmaları'nda Beyzanur Tüter popüler müzikte il birincisi oldu.

GSB 11. Kültür Sanat Yarışmaları kapsamında ses yarışması il birinciliği popüler müzik dalında Beyzanur Tüter birinci oldu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda bölge şampiyonasında Erzurum'u Tüter temsil edecek.

GSB 11. Kültür Sanat Yarışmaları kapsamında ses yarışması il birinciliği popüler müzik yarışmasıyla sona erdi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Beyzanur Tüter il şampiyonu oldu. Erzurum Gençlik ve Spor İl müdürlüğünce düzenlenen ve Atatürk Üniversitesi Koservatuvar Bölümünde gerçekleştirilen yarışmada Ögr.Gör. Feyzi Berat Kaplan, Müzikoloji Bölümü Dr.Ögr.Gör. Tuncay Aras ile Müzik Ögretmeni Fatih Bayrak jüri olarak görev yaptı.

Popüler Müziğin Yarışmasının Birincisi Beyzanur Tüter

Ses yarışması popüler müzik kategorisinde 1.Beyzanur Tüter, 2. Resul Göktuğ Kandemir, 3.Okşan Durmaz oldu. 50 dolayında genç yarışmacının şampiyonluk mücadelesi verdiği popüler müzik il birinciliği yarışmasında genç sesler ayakta alkışlandı. Birbirinden başarılı performans sergileyen gençler arasında ilk üçü seçmek için jüri bir hayli zorlandı.

Geleceğin Sanatçılarına Ödülleri Verildi

Dereceye giren gençlerin ödüllerini Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay ile Dr.Ögr.Gör. Tuncay Aras, Ögr.Gör. Feyzi Berat Kaplan ve Müzik Ögretmeni Fatih Bayrak takdim etti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, tüm yarışmacıları tebrik ederken, Bölge Birinciliğinde Erzurum'u popüler müzikte temsil edecek olan Beyzanur Tüter'e başarı dileklerini iletti. Bu arada birinci olan Beyzanur Tüter, 3 bin TL para ödülünün sahibi olurken, ikinci olan Resul Göktuğ Kandemir 2 bin TL, üçüncü olan Okşan Durmaz ise bin TL ödül kazandı.

Sizler Gençlik Merkezlerimizin Birer Parçası Oldunuz

Kıran kırana geçen müzik yarışmasının ardından Atatürk Üniversitesi Konservatuvar Salonunda yarışmaya katılan tüm isimlerle kısa süreli bir zirve yapan Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay, "Sizler artık gençlik merkezlerimizin birer parçası oldunuz. Sizleri her zaman gençlik merkezlerimize bekliyoruz. Yeteneklerini geliştirmek isteyen tüm adaylara desteğimiz sürecek" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

