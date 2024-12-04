Bıçak Ustası ve Eşinin Zanaat Aşkı

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Çırak bulamadığı zanaatını eşiyle birlikte yaşatıyor

Bıçak ustasının eşi Meliha Binay: "Çırak bulunmuyor, ben de eşime gücüm yettiğince destek oluyorum"

NİĞDE - Niğde'nin Bor ilçesindeki atölyesinde yarım asırdan uzun süredir bıçak üreterek geçimini sağlayan İhsan Binay, eşiyle birlikte açıp kapattığı iş yerinde gelişen teknolojiye rağmen bıçakçılık zanaatını sürdürüyor.

Eşi ile birlikte çalışan el yapımı bıçak ustası 76 yaşındaki İhsan Binay, şekil verdiği demir ve çeliği keçiboynuzunun yanı sıra plastik ve ahşapla birleştiriyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleğini aynı atölyede 60 yıldır sürdüren İhsan Binay'a en büyük desteği ise işlerinde yardımcı olan eşi Meliha Binay veriyor. Yarım asırdan uzun süredir Bor ilçesi ve civar köylere hizmet verdiğini söyleyen Binay, el emeği bıçakların seri üretim bıçaklara kıyasla çok daha kaliteli olduğunu söyledi.

Mesleğe 12 yaşında başladığını söyleyen Binay, "Bizim yaptığımız bıçaklar hakiki el dövmesi. Sanat bir aşk ve heves işi. Hevesi olmayan, aşkı olmayanlar sanatkar olamaz. Bazıları yeter çalıştığın bırak diyor ama benim yeni başlamış gibi mesleğe hevesim var. Meslek aşkı olmasa devam etmez" dedi.

"Gençlerin zanaat gerektiren işlere hevesi yok"

Mesleğini öğretecek çırak bulmakta zorlandığını anlatan Binay, gençlerin zanaat gerektiren mesleklerle ilgilenmediğini söyledi. Binay, "Çıraklar biraz çalışıp bırakıp gidiyor. Benim gençlere tavsiyem elinden geleni yapsınlar. Şimdiki gençlerin sanata ilgileri yok, hazır satayım istiyorlar. Bizim gibi temelden mesleğe hevesleri yok. Bizlerden sonra zaten bu mesleği yapacak kimse kalmıyor. Sadece bizim burada değil, Türkiye genelinde de mesleği bırakıp emekli olanlar yerine kimseyi bulamıyorlar" diye konuştu.

El emeği bıçak üretiminin son temsilcilerinden olan İhsan Binay'a işlerinde yardımcı olan eşi Meliha Binay ise, "Elimden geldiği kadar destek oluyorum. Beraber dükkanı açıyoruz beraber kapatıp evimize gidiyoruz. Bu sanatı sürdürecek kimse kalmadı. Çırak bulamıyor ben de gücüm yettiği kadar destek oluyorum" ifadelerini kullandı.

Mesleğini büyük bir aşkla yaptığını söyleyen İhsan Binay, sağlığı el verdiği ölçüde bıçak üretmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.