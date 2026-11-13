Bilal Erdoğan Beyrut'ta Türk okçuluğu sergisinin açılışını yaptı - Son Dakika
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Bilal Erdoğan Beyrut'ta Türk okçuluğu sergisinin açılışını yaptı

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Bilal Erdoğan Beyrut\'ta Türk okçuluğu sergisinin açılışını yaptı
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Bilal Erdoğan, Beyrut'taki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde Geleneksel Türk Okçuluğu Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Sergide Türk okçuluğunun tarihi gelişimi anlatıldı ve davetliler ok atışı etkinliğiyle geleneksel sporu deneyimledi.

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Türkiye ile Lübnan arasındaki ortak kültürel miras ve tarihi dostluk bağlarının ele alındığı ziyaret sırasında Erdoğan, Geleneksel Türk Okçuluğu Sergisi'nin açılışını da yaptı.

Ziyaret ve sonrasında gerçekleşen sergi açılışına Trablus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Raafat Muhammed Reşid Mikati, Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Sawsan Agha Kassab ve Osmanlı Hanedanı mensubu Orhan Süleyman Osmanoğlu, üniversite rektörleri, akademisyenler, sanatçılar ve edebiyat dünyasının temsilcileri de katıldı.

OKÇULUK SERGİSİ VE OK ATIŞI ETKİNLİĞİ

Bilal Erdoğan ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun, sergiyi gezerek katılımcılara Türk okçuluğunun tarihi gelişimi hakkında bilgi verdi. Sergi ziyaretinin ardından düzenlenen ok atışı etkinliğinde davetliler, geleneksel Türk okçuluğunu yakından tanıma ve deneyimleme imkanı buldu. Buluşmada, Türkiye ile Lübnan arasındaki tarihi ilişkiler, ortak kültürel miras ve iki ülke arasındaki dostluk bağları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilal Erdoğan ve Prof. Dr. Selim Argun, merkezde Türkçe öğrenen öğrencilerle de bir araya geldi. Öğrencilerle Türkçe sohbet eden Erdoğan ve Argun, dil öğrenme süreçleri, gündelik yaşam ve kültürel gelenekler hakkında konuştu. Buluşma, öğrencilerin Türkçe iletişim becerilerini geliştirmelerine ve Türkiye'nin kültürel değerlerini yakından tanımalarına katkı sağladı.

Kaynak: DHA
Yunus Emre TürkBilal ErdoğanKültür SanatDünyaSon Dakika

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