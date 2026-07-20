Bilecik Gölpark Fest Sona Erdi

Bilecik'te, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Gölpark Fest sona erdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen organizasyonun son gününde çocuk etkinlikleri, spor aktiviteleri ile sanatçı Tuğba Kandemir'in halk konseriyle sona erdiği kaydedildi.

Çeşitli stantların da yer aldığı etkinlikte, bir çok sanatçının sahne aldığı belirtilen açıklamada, Bilecik ve çevre illerden çok sayıda vatandaşın katılım sağladığı ifade edildi.

Vali Faik Oktay Sözer, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara, özveriyle görev yapan ekipler ile katkı sunan esnafa teşekkür etti.