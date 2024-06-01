Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde Darbuka Ekibi Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde Darbuka Ekibi Kuruldu

Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi\'nde Darbuka Ekibi Kuruldu

Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde kurulan RİTİM-KOOP darbuka ekibi, ev hanımlarından ziraat mühendisine kadar çeşitli mesleklerden 15 kadından oluşuyor. Eğitmenleriyle birlikte haftada bir gün çalışan kadınlar, şimdiye kadar kentteki iki etkinlikte sahne aldı. Grup, yardım ve eğitim odaklı çalışmalarına devam edecek.

01.06.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde "RİTİM-KOOP" darbuka ekibi kuruldu.

Kooperatif Başkanı Kadriye Olgun'un çabalarıyla 5 ay önce kurulan darbuka ekibinde ev hanımlarının yanı sıra esnaftan ziraat mühendisine, hemşireden sağlık teknikerine kadar çeşitli mesleklerden 15 kadın yer alıyor.

Her hafta çarşamba günü kooperatif binasında ritim ve perküsyon eğitmeni Ersin Kahraman'dan darbuka çalma eğitimi alarak kendilerini geliştiren kadınlar, şimdiye kadar kentteki iki etkinlikte sahne aldı.

Olgun, AA muhabirine, gündüz saatlerinde çalışan kadınlara özellikle akşamları özel alan oluşturmak amacıyla böyle bir faaliyete başladıklarını anlattı.

Bilecik'te ritim grubu olmadığını fark etmesi üzerine darbuka ekibi kurma düşüncesinin ortaya çıktığını belirten Olgun, "Hepimiz çalışıyoruz, akşamları müsait oluyoruz. Her çarşamba saat 20.00'de burada buluşup 23.00'e kadar çalışıyoruz." dedi.

Olgun, öncesinde darbukaya dair hiçbir bilgilerinin olmadığını, bu sebeple ritim tutturma konusunda zorlandıklarını dile getirdi.

Ekipteki tüm kadınların azimle çalışarak iyi bir seviyeye geldiğini anlatan Olgun, "İlk sahnemizi Hıdırellez şenliğinde aldık. Bizi orada çok beğendiler ve teklifler gelmeye başladı. Daha sonra bir eğitim derneğinin gecesine katıldık. Etkinliklere herhangi bir ücret almadan katılıyoruz ve bu böyle devam edecek. Bizim vizyonumuz daha çok yardım ve eğitim üzerine." ifadesini kullandı.

Olgun, yakın zamanda gruplarına farklı enstrümanlar da ekleyeceklerini ifade etti.

"Kendimizi müziğin ritmine kaptırıyoruz"

Kooperatifin Başkan Yardımcısı Gülseren Çatal da gruptaki tüm kadınların birbirlerini adeta kardeş gibi gördüğünü söyledi.

Haftada bir gün de olsa eğitim sırasında keyifli zaman geçirdiklerini anlatan Çatal, "Kendimizi müziğin ritmine kaptırıyoruz. Buranın temposu bize çok iyi geldi. Kulağımız zamanla açıldı. Dışarıda bir müzik çaldığı zaman artık ritmini kolayca yakalayabiliyoruz." diye konuştu.

Eğitmen Ersin Kahraman da kursu stres atma amacıyla başlattıklarını anlattı.

Darbukayı daha önce eline dahi almayan öğrencileri ile güzel bir ekip oluşturduklarını belirten Kahraman, şunları kaydetti:

"Çalıştıkça, ritmin vurgusunu ve duygusunu ön plana çıkarmaya başladıkça gayet güzel yürüdüğümüzü fark ettik. Kursumuz Bilecik'te ilk. Kadınlar burada ojeli parmaklarıyla ritim tutuyor. Tamamen içten gelen duyguların dışarıya vurumu ortaya çıktı. Çok güzel bir ekip oldu. Ritim, kalbimizden gelen bir duygu. Olmazsa olmuyor. Hızlı veya yavaş giderse hastalanıyoruz. Bunu darbukalarımızla hem seslendirmeye hem de keyifli hale getirmeye gayret ediyoruz."

Kursiyerlerden 35 yaşındaki Demet Avcı da kursla beraber içlerindeki müzik duygusunun da ortaya çıktığını ve günlük hayatın stresini darbukayla atmaktan büyük keyif aldıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Bilecik, Kadın, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde Darbuka Ekibi Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
11:23 İsrail’in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu Hedefte Netanyahu var İsrail'in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu? Hedefte Netanyahu var
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:05 Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
11:23 A Milli Takım’da deprem Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:09 Afganistan’da tekne battı: 20 ölü Afganistan'da tekne battı: 20 ölü
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
09:10 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18’nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 11:54:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde Darbuka Ekibi Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement