Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi\'nde Darbuka Ekibi Kuruldu

Kültür Sanat

Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde "RİTİM-KOOP" darbuka ekibi kuruldu.

Kooperatif Başkanı Kadriye Olgun'un çabalarıyla 5 ay önce kurulan darbuka ekibinde ev hanımlarının yanı sıra esnaftan ziraat mühendisine, hemşireden sağlık teknikerine kadar çeşitli mesleklerden 15 kadın yer alıyor.

Her hafta çarşamba günü kooperatif binasında ritim ve perküsyon eğitmeni Ersin Kahraman'dan darbuka çalma eğitimi alarak kendilerini geliştiren kadınlar, şimdiye kadar kentteki iki etkinlikte sahne aldı.

Olgun, AA muhabirine, gündüz saatlerinde çalışan kadınlara özellikle akşamları özel alan oluşturmak amacıyla böyle bir faaliyete başladıklarını anlattı.

Bilecik'te ritim grubu olmadığını fark etmesi üzerine darbuka ekibi kurma düşüncesinin ortaya çıktığını belirten Olgun, "Hepimiz çalışıyoruz, akşamları müsait oluyoruz. Her çarşamba saat 20.00'de burada buluşup 23.00'e kadar çalışıyoruz." dedi.

Olgun, öncesinde darbukaya dair hiçbir bilgilerinin olmadığını, bu sebeple ritim tutturma konusunda zorlandıklarını dile getirdi.

Ekipteki tüm kadınların azimle çalışarak iyi bir seviyeye geldiğini anlatan Olgun, "İlk sahnemizi Hıdırellez şenliğinde aldık. Bizi orada çok beğendiler ve teklifler gelmeye başladı. Daha sonra bir eğitim derneğinin gecesine katıldık. Etkinliklere herhangi bir ücret almadan katılıyoruz ve bu böyle devam edecek. Bizim vizyonumuz daha çok yardım ve eğitim üzerine." ifadesini kullandı.

Olgun, yakın zamanda gruplarına farklı enstrümanlar da ekleyeceklerini ifade etti.

"Kendimizi müziğin ritmine kaptırıyoruz"

Kooperatifin Başkan Yardımcısı Gülseren Çatal da gruptaki tüm kadınların birbirlerini adeta kardeş gibi gördüğünü söyledi.

Haftada bir gün de olsa eğitim sırasında keyifli zaman geçirdiklerini anlatan Çatal, "Kendimizi müziğin ritmine kaptırıyoruz. Buranın temposu bize çok iyi geldi. Kulağımız zamanla açıldı. Dışarıda bir müzik çaldığı zaman artık ritmini kolayca yakalayabiliyoruz." diye konuştu.

Eğitmen Ersin Kahraman da kursu stres atma amacıyla başlattıklarını anlattı.

Darbukayı daha önce eline dahi almayan öğrencileri ile güzel bir ekip oluşturduklarını belirten Kahraman, şunları kaydetti:

"Çalıştıkça, ritmin vurgusunu ve duygusunu ön plana çıkarmaya başladıkça gayet güzel yürüdüğümüzü fark ettik. Kursumuz Bilecik'te ilk. Kadınlar burada ojeli parmaklarıyla ritim tutuyor. Tamamen içten gelen duyguların dışarıya vurumu ortaya çıktı. Çok güzel bir ekip oldu. Ritim, kalbimizden gelen bir duygu. Olmazsa olmuyor. Hızlı veya yavaş giderse hastalanıyoruz. Bunu darbukalarımızla hem seslendirmeye hem de keyifli hale getirmeye gayret ediyoruz."

Kursiyerlerden 35 yaşındaki Demet Avcı da kursla beraber içlerindeki müzik duygusunun da ortaya çıktığını ve günlük hayatın stresini darbukayla atmaktan büyük keyif aldıklarını belirtti.