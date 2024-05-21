Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İslam Bahçesi açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İslam Bahçesi açıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yapılan 'İslam Bahçesi', Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bahçe, İslam bahçe sanatı ve Anadolu-Türk kültürü üzerine yapılan bir bilimsel araştırma projesi kapsamında hazırlandı. İran, Hindistan ve İspanya'da da örnekleri bulunan İslam Bahçesi, 'Çaharbağ' sistemiyle tasarlanmıştır.

21.05.2024 20:15
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İran, Hindistan ve İspanya'da da örneği olan bahçe şimdi de Türkiye'de

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Parisa Göker;

"İslam Bahçesi Türkiye'de bir ilk örnektir"

BİLECİK - Endülüs'te ilk İslam Üniversitelerinin bahçelerinin örneği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesine yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesine yapılan 'İslam Bahçesi'nin açılışı gerçekleşirken, bu bahçe Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdı. 'İslam Bahçesi', dini ritüeller ile şekillenen İslam bahçe sanatı ve Anadolu-Türk kültürü üzerine etkileri başlıklı "Bilimsel Araştırma Projesi" kapsamında hazırlandı. Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip olan 'İslam Bahçesi'nin proje yürütücüsü Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Parisa Göker, bahçe hakkında bilgi vererek, "Buradaki projemiz 2022 yılında üniversitemizin desteklemiş olduğu bilimsel araştırmalar projeleri kapmasında oldu. Proje tamamlandıktan sonra İslam ve Türk Bahçeleri üzerine yapmış olduğumuz kitabı yayımlayıp ardından rektör hocamızın destekleriyle projemizi hayata geçirme fırsatını bulduk. Buranın ismini İslam Bahçesi olarak verdik. Nedeni ise; İslam Bahçeleri dünyada ilk çıkış yeri İran, Hindistan ve İspanya olaraktan biliniyor. Esasında İspanya'ya baktığımızda Endülüs bölgesinde sadece görebiliyoruz. Bunun nedeni ise dönemin son hanedanı 13. Yüzyıla kadar devam eden İslam medeniyetinde yapmış olduğu El-Hamra Sarayı Bahçeleri, Granada da yer alıyor. İran bahçelerine baktığımızda İslam ve dininin halim olduğu bölgede tamimiyle mimari ve bahçe sanatında İslam mimarisini ve bahçe peyzaj sanatını izleyebiliyoruz. Ardından Babür Bahçeleri veya Hint Bahçeleri olarak Hindistan-İslam Bahçeleri olarak baktığımızda dönme padişahı Babür Han İran'a seyahat ederek oradaki bahçeleri görüp, kendi ülkesine gelip aynı şekilde İslam bahçelerini kendi ülkesinde de oluşturulmuş" dedi.

" İslam Bahçesi Türkiye'de bir ilk örnektir"

Doç. Dr. Parisa Göker açıklamasının devamında, "Burada uygulamış olduğumuz İslam Bahçesi Türkiye'de bir ilk örnektir. Ortada görmüş olduğunuz şekil ' Çaharbağ ' sisteminden esinlenerek yapılmıştır. 'Çaharbağ' sistemi İslam bahçelerinin bir temel prensibidir. ' Çaharbağ ' Farsça olarak 4 anlamında, bağ bahçe anlamındadır. Burada görüldüğü gibi ortadan 4'e bölerek 4 tane simetrik bahçe oluşturulup ve su kanalları ile bahçeyi boydan boya gezerek aslında bunun bahçe kenarlarına da verilip besleme, meyve ağaçları veya olan bitkileri besleme amacıyla, sulama amacıyla da kullanılmıştır tarihe baktığımızda esasında. Bizim ki minyatür bir İslam Bahçesi tamimiyle tasarım ilkeleri ve prensiplerini yansıtacak şekilde üniversitemizin bahçesine rektör hocamızın destekleri ile kazandırmış bulunmaktayız.

Öte yandan 'İslam Bahçesi'nin proje yürütücüsü Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Parisa Göker'e proje araştırmacıları Öğr. Gör. Sultan Ece Altınok Çalışkan ve Arş. Gör. Adive Begül Bulut yardımcı oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İslam Bahçesi açıldı - Son Dakika

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