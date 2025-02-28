Bilecik'te Ramazan Boyunca Her Gün 2 Bin Kişiye İftar - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bilecik'te Ramazan Boyunca Her Gün 2 Bin Kişiye İftar

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Ramazan ayı boyunca her gün 2 bin kişiye iftar verileceğini açıkladı. İftar çadırları, uzak bölgelerden gelen vatandaşlar için ücretsiz servisler ile desteklenecek.

28.02.2025 17:01
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Ramazan ayı boyunca her gün 2 bin kişi aynı sofrada buluşacak

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı: "Vatandaşlarımızla iftarda birlikte olmak için aynı sofrayı paylaşmak için sabırsızlanıyoruz"

BİLECİK - Bilecik'te Ramazan ayı boyunca her gün 2 bin kişiye iftar verilecek çadırlar kurulurken, uzak yerlerdeki vatandaşlar belediye araçlarıyla alana taşınacak.

Bilecik Belediyesi tarafından kent merkezinde yapılan bir AVM'nin bahçesine kurulan 2 adet çadırda her gün 2 bin kişiye 3 çeşit sıcak yemek çıkarak iftar yapılacak. Ayrıca daha hizmete girmeyen AVM'nin giriş katına da masa sandalye konulurken, uzak yerlerde bulunan vatandaşlar için belediye belli aralıklarda iftar çadırına ücretsiz servis kaldıracak.

"Vatandaşlarımızla iftarda birlikte olmak için aynı sofrayı paylaşmak için sabırsızlanıyoruz"

Yapılan iftar çadırı alanı gezen Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Bilecik'te her yıl olduğu gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza iftar sofralarımızı açmaya devam ediyoruz. Bu yıl ki kapasitemiz 2 bin kişi ve bu iki bin kişinin yanı sıra sıcak yemeklerimizi yaşlılarımıza da evde olan hasta olan vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Ulaştırma kolaylığı açısından, ilimizin 2, 3 noktasından ücretsiz servislerimiz olacak. Bu servislerimiz; Başköy mevkiinden ve ayrı zamanda diğer ucundan Pelitözü mevkiinden kalkacak. Vatandaşlarımızla iftarda birlikte olmak için aynı sofrayı paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Tüm Bilecikli vatandaşlarımızı da ekmeğimizi bölüşmek için alana davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te Ramazan Boyunca Her Gün 2 Bin Kişiye İftar - Son Dakika

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