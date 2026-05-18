Bilecik'te Türk Mutfağı Haftası Etkinliği
Bilecik'te Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

18.05.2026 13:49
Bilecik'te Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı, 250 ürün sergilendi.

Bilecik Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğinde Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla kente ait aralarında tescillenmiş yemeklerin de bulunduğu lezzetler tanıtıldı

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programda, kaymakamlıklar, belediyeler, özel kuruluşlar ve kadın kooperatiflerince hazırlanan şehre özgün bıldırcın kebabı, Yörük pilavı, yoğurtlu gözleme, nohutlu ve mercimekli mantı, cevizli lokum, testi kebabı, samsa ve kar beyazı tatlısı, Osmanlı ile bal şerbeti ve ayva lokumu katılımcılara tattırıldı.

Yaklaşık 250 yöresel ürünün sergilendiği etkinlikte, 700 yıllık geçmişe sahip Ertuğrulgazi çorbası ve 200 yıllık tarifle yeniden gün yüzüne çıkarılan keklik kebabı katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Vali Faik Oktay Sözer, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez ve ilçelerdeki yöresel ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Tüm vatandaşları Bilecik'e davet eden ve coğrafi işaret tescilli ürünleri tatmasını isteyen Sözer, Bilecik'in ceviz üretiminde de ülkede ilk 4'te yer aldığını anlattı.

Sözer, cevizle ilgili tescil başvurusu yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Şu an kırımızı biber, kestane kabağı, bıldırcın kebabı, keklik kebabı, nohutlu mantı, boza ve ayva gibi 15 ürünümüzün tescili yapıldı. Bekleyen birkaç ürünümüzün tescili daha var. Bunları Türkiye'ye tanıtıyoruz. Mesela şerbetçi otu şu an Türkiye'de tek bizde üretiliyor. Sebzelerimizde kiraz, nar, ayvada çok iyiyiz. Bildiğim kadarıyla Adana'dan sonra kavun karpuzda en fazla üretim yine bizde. Hem sanayisiyle hem tarihsel ve kültürel mirasıyla hem de tarımsal üretimiyle Marmara'nın incisi olan Bilecik. Gerçekten Bilecik'te çok güzel ürünlerimiz var ve etrafımızdaki 30 milyon hinterlanda yetebilecek kapasiteye de sahibiz."

Bilecik Belediye Bakanı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar, stantları gezerek yiyecekleri tattı.

Kaynak: AA

