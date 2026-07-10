Bilecik'te Yıl Sonu Öğrenci Sergisi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Bilecik'te Yıl Sonu Öğrenci Sergisi Yoğun İlgi Görüyor

Bilecik\'te Yıl Sonu Öğrenci Sergisi Yoğun İlgi Görüyor
10.07.2026 09:48
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde açılan sergi, özgün çalışmalarla sanatseverleri ağırlıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde düzenlenen yıl sonu öğrenci sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Öğrencilerimizin akademik eğitim süreçleri kapsamında ortaya koydukları özgün çalışmaların sergilendiği etkinlik, sanatsal üretim ile akademik birikimin buluştuğu önemli bir platform olma niteliği taşıyor. Rektör Yardımcı ve aynı zamanda Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, fakülte bünyesinde açılan sergileri dolaşarak öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Ziyaret sırasında Prof. Dr. Murat Yurdakul, sergide yer alan eserler, öğrencilerin üretim süreçleri ve bölümlerin yürüttüğü sanatsal faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Yurdakul, "Seramik ve Cam Bölümü, Resim Bölümü ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerinin eğitim dönemi boyunca edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri yansıttıkları eserlerin yer aldığı sergi; özgün tasarımlar, nitelikli uygulamalar ve farklı sanat disiplinlerinden örnekleri bir araya getiriyor. Öğrencilerimizin, estetik bakış açılarını ve mesleki yetkinliklerini ortaya koyan çalışmaların yer aldığı sergi, ziyaretçiler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Üniversitemizin sanat ve tasarım alanındaki eğitim vizyonunun önemli bir yansıması olan sergi, öğrencilerimizin üretimlerini geniş kitlelerle buluşturmaya devam ediyor" dedi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te Yıl Sonu Öğrenci Sergisi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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