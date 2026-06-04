Bilimle Tanışan Minikler

Sinop Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen "Bi'ProjemVar" etkinlikleri kapsamında, Hacı Mukaddes Gürün Kızılay Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı "Çocuk ve Bilim" adlı proje sergisi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Serginin açılışına Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ile okul ve kurum müdürleri katıldı. Programda, anaokulu öğrencilerinin erken yaşta bilimle tanışarak hazırladığı bilimsel çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergideki stantlarda lav lambaları, yanardağ ve renkli köpük deneyleri, çevre dostu yenilenebilir enerji maketleri ile robotik yol düzenekleri gibi birçok çalışma yer aldı. Misafirler, öğrencilerin hazırladığı projeleri yakından inceleyerek miniklerin heyecanına ortak oldu. Özellikle asma gezegenler ve astronot maketleriyle oluşturulan uzay ve astronomi köşesi büyük ilgi görürken, öğrencilerin canlı olarak gerçekleştirdiği deney sunumları da katılımcılardan tam not aldı. - SİNOP