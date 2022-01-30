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Bin derecenin üzerindeki sıcaklıkta erittiği camlara nefesiyle şekil vererek sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Bin derecenin üzerindeki sıcaklıkta erittiği camlara nefesiyle şekil vererek sanat eserine dönüştürüyor

30.01.2022 12:06

Bin derecenin üzerindeki sıcaklıkta erittiği camlara nefesiyle şekil vererek sanat eserine dönüştürüyor Birbirinden güzel cam figürlerini ortaya çıkaran cam üfleme ustası, Brunei ve Taylan Krallarına sipariş üzerine kolye gönderdi Cam üfleme ustası Hamit Paşaoğlu: "Bu meslek aşk gibi bir...

Bin derecenin üzerindeki sıcaklıkta erittiği camlara nefesiyle şekil vererek sanat eserine dönüştürüyor

Birbirinden güzel cam figürlerini ortaya çıkaran cam üfleme ustası, Brunei ve Taylan Krallarına sipariş üzerine kolye gönderdi

Cam üfleme ustası Hamit Paşaoğlu: "Bu meslek aşk gibi bir şey"

ANTALYA - Antalya'da yaşayan cam üfleme ustası Hamit Paşaoğlu, ocakla bin derecenin üzerindeki sıcaklıkla erittiği boroksilikat camlara üfleyerek şekil veriyor. Birbirinden güzel sanat eserleri ortaya çıkaran Paşaoğlu, Brunei ve Tayland Kralları'ndan dahi sipariş alıyor.

20 yıldır Alanya ilçesinde yaşayan cam ustası Hamit Paşaoğlu'nun merak ve ilgi duyarak başladığı cam üfleme sanatında yaptığı eserler, görenlerin beğenisini kazanıyor. Ateş ve camı buluşturup nefesiyle şekillendirerek birbirinden güzel sanat eserleri ortaya koyan Paşaoğlu, küçük dükkanından dünyaya açılıyor. Ham madde olarak boroksilikat cam kullanan Paşaoğlu, bin derecenin üzerinde sıcaklık verdiği camları önce eritiyor, ardından nefesiyle şekillendiriyor. Ortaya çıkan ilginç cam figürlerinden elde ettiği kazançla geçimini sağlayan Paşaoğlu, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra dünyanın farklı noktalarına da özel siparişleri gönderiyor.

"Bu meslek ak gibi bir şey"

Kaybolmaya yüz tutmuş bu sanatı sürdürmek için uzun yıllardır emek verdiğini anlatan Hamit Paşaoğlu, mesleğini çok sevdiğini, adeta aşık olduğunu söyledi. Paşaoğlu, "Bu meslek aşk gibi bir şey" dediği mesleğinde yanma riskinin olduğunu ancak severek yapınca tüm risklerin ortadan kalktığını ifade etti.

"Krallara kolye gönderdim"

Yaptığı eserlere yurt dışından da talep geldiğini aktaran Paşaoğlu, "Brunei ve Tayland krallarına borosilikat kolye gönderdim. Onların istek ve arzuları doğrultusundaki tasarımları yapıyorum. Cam sanatını elimizden geldiğince iyi yapıyoruz. Sevdiğimiz bir meslek. Bu mesleğin çoğalmasını istiyorum ancak mesleğe talep yok. Avrupa'daki inşalara bütün psikiyatrist doktorları tavsiye ettiği bir hobi. Türkiye'de pek yok" dedi.

Paşaoğlu, hedefinin Alanya'da Cam Kültür Merkezi açmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Bin derecenin üzerindeki sıcaklıkta erittiği camlara nefesiyle şekil vererek sanat eserine dönüştürüyor
Bin derecenin üzerindeki sıcaklıkta erittiği camlara nefesiyle şekil vererek sanat eserine dönüştürüyor
Bin derecenin üzerindeki sıcaklıkta erittiği camlara nefesiyle şekil vererek sanat eserine dönüştürüyor

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Hamster Coin, Antalya, Tayland, Alanya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bin derecenin üzerindeki sıcaklıkta erittiği camlara nefesiyle şekil vererek sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bin derecenin üzerindeki sıcaklıkta erittiği camlara nefesiyle şekil vererek sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika
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