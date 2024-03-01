Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu netleşiyor! Melis Sezen de projeye dahil oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu netleşiyor! Melis Sezen de projeye dahil oldu

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu netleşiyor! Melis Sezen de projeye dahil oldu

1930'lu yılların Türkiye'sine ışık tutmayı hedefleyen ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak çekilecek Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu netleşmeye başladı. Ertan Saban, Birce Akalay ve Salih Bademci'nin yer alacağı filme son olarak Melis Sezen dahil oldu.

01.03.2024 11:12  Güncelleme: 11:16
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BKM imzalı Bir Cumhuriyet Şarkısı için hazırlıklar devam ediyor. 1930'lu yılların Türkiye'sine ayna tutmayı hedefleyen film, şirketin prestij projelerinin başında geliyor. Cumhuriyetimizin 100. Yılına ithafen çekilen filmin oyuncu kadrosunda Birce Akalay, Ertan Saban, Salih Bademci ve Melis Sezen olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yapacağı filmde Birce Akalay, ilk Türk kadın opera sanatçısı Nimet Vahid hanıma hayat verecek. Filmde ulu önderimize başarılı aktör Ertan Saban, Ahmet Adanan Saygun'u ise Salih Bademci oynayacak. Ahmet Adnan Saygun'un eşi piyanist Mediha hanıma ise başarılı oyuncu Melis Sezen üstlenecek. Ahmet Adnan Saygun ile Mediha Boler 1932 yılında evlenmişti.

1930'lu yılların Türkiye'sine ışık tutmayı hedefleyen ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak çekilecek Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu netleşmeye başladı. Ertan Saban, Birce Akalay ve Salih Bademci'nin yer alacağı filme son olarak Melis Sezen dahil oldu.

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu netleşiyor! Melis Sezen de projeye dahil oldu

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Son Dakika Kültür Sanat Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu netleşiyor! Melis Sezen de projeye dahil oldu - Son Dakika

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