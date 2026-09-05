Birsen Tezer, 2 bin yıllık Medusa mozaiğinin bulunduğu Kibyra Antik Kenti'nde konser verdi - Son Dakika
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Birsen Tezer, 2 bin yıllık Medusa mozaiğinin bulunduğu Kibyra Antik Kenti'nde konser verdi

Birsen Tezer, 2 bin yıllık Medusa mozaiğinin bulunduğu Kibyra Antik Kenti\'nde konser verdi
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Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde düzenlenen Kibyra Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında sanatçı Birsen Tezer, Medusa mozaiğinin yer aldığı Odeon'da sahne aldı. Konser öncesinde tarihçi Erhan Altunay ve kazı başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru söyleşi yaptı; Vali Tülay Baydar Bilgihan, sanatçıya plaket ve çiçek takdim etti.

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde Kibyra Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında 2 bin yıllık Medusa mozaiğinin bulunduğu Kibyra Antik Kenti'nde Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci Birsen Tezer konser verdi.

Burdur Valiliği'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Kibyra Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında sanatçı Birsen Tezer, Medusa mozaikli Odeon'da sahneye çıktı. Etkinlikte ilk olarak tarihçi, araştırmacı ve yazar Erhan Altunay ile Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, kentin antik dönemdeki tarihi, kültürel yapısı ve özellikle tıp alanındaki öneminin ele alındığı söyleşi gerçekleştirdi. Ardından Birsen Tezer, Medusa mozaiğinin yer aldığı Odeon'da sevilen eserlerini seslendirdi.

Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Vali Tülay Baydar Bilgihan, "Kibyra Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde çok keyifli bir söyleşi yapıldı. Küçük bir saha ziyareti yaparak, tarihten gelen sesi ve havayı hissetmiş olduk. Konser etkinliğinde de Birsen Tezer sahne aldı. Biz her etkinliğimizde şehrimizin tanıtılması için bir vurgu yapıyoruz. Burdur hakikaten doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, güler yüzlü insanları ve Yörük kültürüyle Türkiye'nin çok müstesna bir köşesi. Türkiye'nin incisi güzel bir şehir. Bu şehri tanıtmak içinde elimizde o kadar çok değer var ki 'Nereden başlasak' diyoruz her seferinde. Bugün de tarihten ve kültürden başladık. Şehrimizi her noktada tanıtmaya devam edeceğiz. Herkesi şehrimizi keşfetmeye davet ediyoruz" dedi.

Konser sonunda Vali Tülay Baydar Bilgihan tarafından sanatçı Birsen Tezer'e plaket ve çiçek takdim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Birsen Tezer, 2 bin yıllık Medusa mozaiğinin bulunduğu Kibyra Antik Kenti'nde konser verdi - Son Dakika

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