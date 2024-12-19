Biruni Üniversitesinden Doç. Dr. Ordueri\'ye TÜBA-GEBİP ödülü

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Biruni Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nazlı Ece Ordueri, gebelik öncesi dönemde genetik kalıtım konusunda yaptığı araştırmayla TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri'nde ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, ödüle layık görülenler arasında Doç. Dr. Nazlı Ece Ordueri de yer aldı.

ABD'de ve Avrupa'da proje işbirlikleri bulunan Doç. Dr. Nazlı Ece Ordueri, üstün başarılı genç bilim insanlarına verilen TÜBA-GEBİP Ödülleri'ni kazananlar arasına adını yazdırdı.

Gebelik öncesi dönemde genetik kalıtım konusunda prenatal stresin genetik kalıtıma etkilerine ilişkin yaptığı araştırmayla bu başarıyı elde eden Ordueri, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.