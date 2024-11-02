Bitlis Tanıtım Günleri Kağıthane\'de Başladı

Kültür Sanat

KAĞITHANE Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Bitlis Tanıtım Günleri başladı. 3 Kasım'a kadar sürecek olan etkinlik, Bitlis'in kültürel mirasını tanıtmayı amaçlıyor.

Kağıthane Belediyesi ve BİLKON Bitlis Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlenen Bitlis Tanıtım Günleri Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda başladı. Bitlis'in eşsiz kültürünü tanıtmayı amaçlayan etkinlikte ziyaretçiler Bitlis'in halk oyunları, geleneksel lezzetleri ve müzikleriyle kültür yolculuğuna çıkacak.

İstanbul'daki Bitlisli vatandaşların yanı sıra kültür ve sanat meraklılarının da ilgisini çekecek etkinlik, farklı kültürleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Porgramda Bitlis'in ünlü sanatçıları da sahne alacak.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Bitlis Tanıtım Günleri, İstanbul'da yaşayan Bitlisli vatandaşlarımızı bir araya getirmenin yanı sıra Bitlis'in zengin kültürel mirasını daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor. Kağıthane Belediyesi olarak kültürler arası diyaloğu güçlendiren, dostluğu ve kardeşliği pekiştiren bu tür etkinliklere destek olmaktan gurur duyuyoruz. İstanbulluları Bitlis'in geleneksel kültürünü ve güzelliklerini keşfetmek üzere Hasbahçe Etkinlik Alanı'na davet ediyoruz."