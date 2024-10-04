Bitlis'teki Tarihi Yapılar Restorasyona Alındı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bitlis'teki Tarihi Yapılar Restorasyona Alındı

Bitlis'te 3 tarihi yapı restore edilerek 2026'da ziyaretçilere açılacak, kültürel kimlik güçlenecek.

04.10.2024 23:58
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Bitlis'te yıllara meydan okuyan tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki restorasyon çalışmalarında 3 tarihi yapı aslına kavuşturulacak

BİTLİS - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Bitlis merkezde bulunan 3 tarihi eser aslına uygun olarak restore ediliyor.

Hüsrevpaşa Hamamı, Hazo Hanı ve Hacı Begiye Camii'nin, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilip en kısa zamanda hizmete açılacağı bildirildi. Restorasyon tamamlandığında, bu eserlerin ziyaretçilere sunulmasıyla birlikte Bitlis'in tarihi kimliğinin daha da güçleneceği öngörülüyor.

Restorasyon çalışmaları ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, Hazo Hanı ve Hacı Begiye Camisi'ni bu sene, Hüsrevpaşa Hamamı'nı ise 2026 yılında hizmete açacaklarını belirtti. Ayan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi kadim şehir Bitlis'te de 3 eserimizin restorasyon çalışmalarını vermiş olduğumuz kısa bir çalışmadan sonra başladık. Temmuz ayının sonu itibariyle sözleşmesini imzaladığımız 3 işimizde öncelikli olarak şu anda bulunduğumuz Hüsrevpaşa Hamamı'nda restorasyon çalışmalarını 2026 yılı sonunda tamamlıyoruz. Malum eski eser restorasyonunda uygulama aşamasında ortaya çıkan yeni durumlardan dolayı süre noktasında bazen sarkmalar olabiliyor. Bu iş kapsamında yine merkezde Behiye Camii ve Hazo Hanı restorasyon çalışmalarımız Hüsrevpaşa Hamamı ile beraber koordineli olarak devam ediyor. Hazo Hanı ve Behiye Camii'nin restorasyon çalışmalarını bu sene tamamlayıp kasım sonu itibari ile kullanıma açmayı planlıyoruz. Burada öncelikli olarak çalışmalarımız koruma kurulu tarafından onaylandı. Restorasyon projeleri kapsamında fen ve sanat kurallarına uygun olarak devam etmektedir. Bu kapsamda burada ilimiz merkezinde özellikle son 4 yıldır kentsel dönüşüm çalışması yapılıyor. Bu çalışmada emeği geçen tüm kurumlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Restorasyon çalışmalarımızın memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bitlis merkez Hüsrev Paşa Hamamı, Hazo Hanı ve Hacı Begiye Cami restorasyonlarının yaklaşık 80 milyon TL bedel ile 2026 yılının Ağustos ayına kadar tamamlanması hedeflenirken, bu tarihlerin Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda değişebileceği de belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bitlis'teki Tarihi Yapılar Restorasyona Alındı - Son Dakika

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