Bodrum Bale Festivali \'Romeo ve Juliet\' ile Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Romeo ve Juliet" temsiliyle devam etti.

Türkiye İş Bankasının katkılarıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilen ve köklü kültür sanat etkinliklerinden biri haline gelen festivalde, Mersin Devlet Opera ve Balesince sahnelenen bu özel yapım, Sergei Prokofiev'in güçlü müziği eşliğinde balenin zarif diliyle anlatılan unutulmaz bir aşk hikayesini izleyiciyle buluşturdu.

William Shakespeare'in aynı isimli ölümsüz eserinden uyarlanarak librettosu Medeia Magalashvili'ye, koreografisi Nugzar Magalashvili ile Medeia Magalashvili'ye ait olan bu etkileyici yapımda, Montague ve Capulet ailelerinin çatışmasında büyüyen yasak aşk sahnede hayat buldu.

Özlem Şenormanlılar, Serbülent Biçer ve Ender Üçdemir tarafından sahneye konan bu dev yapıtın dekor tasarımı Savaş Camgöz'e, kostüm tasarımı Anna Kalatozishvili'ye, ışık tasarımı da Tarı Deniz'e ait.

Aşk, tutku ve trajediyi büyüleyici şekilde sahneye taşıyan ve festivalin dramatik eserlerinden biri olan "Romeo ve Juliet", bugün saat 21.45'te yeniden sahnede olacak.