Bodrum Bale Festivali: Tango Tutkusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Tango Passion - Tango Tutkusu" temsiliyle devam etti.

DOB tarafından, Türkiye İş Bankasının katkılarıyla 1-25 Ağustos tarihlerinde Bodrum'da düzenlenen festival kapsamında, Ankara Devlet Opera ve Balesi Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki sahnede "Tango Passion" ile sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Gecede sahnelenen "Crossroads" ve "Tangata" adlı koreografiler izleyicilere tutku, aşk, melankoli ve tangonun dansla hayat bulduğu benzersiz bir yolculuk sundu.

İlk perdede "Crossroads/ Kesişen Yollar", Meksikalı besteci Arturo Márquez'in müziği eşliğinde Can Arslan'ın koreografisiyle sahneye taşındı.

Kostüm tasarımı Aydan Çınar, dekor tasarımı Aykut Öz, ışık tasarımı ise Ali Gökdemir'e ait olan eser, iki kadın arasında kalan bir adamın duygusal yolculuğunda yaşadığı tutku ve içsel çatışmalar dansın diliyle güçlü bir şekilde aktarıldı.

Eserin ikinci perdesi olan "Tangata" ise Arjantinli büyük usta Astor Piazzolla'nın eşsiz tango müzikleri eşliğinde sahnelendi.

Koreografisi ile dekor ve kostüm tasarımı dünyaca ünlü koreograf Ricardo Fernando'ya ait eser, tangonun karakteristik adımlarını klasik bale tekniğiyle harmanladı.

Fernando, Piazzolla'nın duygusal, enerjik ve dramatik müziği eşliğinde sanatseverlere unutulmaz bir sanat şöleni sundu.

"Tango Passion/ Tango Tutkusu" eseri, bu akşam 21.45'te Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde ikinci kez seyirciyle buluşacak.