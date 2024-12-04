Bodrum\'da Engelliler Günü Etkinlikleri

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Bodrum ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Bodrum Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Bitez Mehmet Efe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, daire amirleri, Bodrum'un çeşitli okullarından öğrenci ve öğretmenler katıldı. Program atölye çalışmaları, müzik ve dans gösterileri, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması gibi etkinliklerle devam etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi işbirliğiyle özel gereksinimli bireylerin kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak, toplumsal farkındalık oluşturmak ve ailelere destek olmak amacıyla hazırlanan Bodrum Kısa Mola Merkezi'nin açılışı da gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi tarafından Müsgebi Düğün Salonu'nda yapılan Dünya Engelliler Günü yemeğine ise Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Faik Karakaya, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, özel gereksinimli bireyler, aileleri ve öğretmenler katıldı.

Sevgi, hoşgörü ve dayanışma mesajlarının verildiği etkinlik, müzik eşliğinde danslar ve pasta kesimi ile devam etti.???????