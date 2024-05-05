Kültür Sanat

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Bodrum Mandalin Çiçeği Derneğinin çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarınca desteklenen etkinlik, Kumbahçe Mahallesi'nde Giritli Teyze Plajı'nın bulunduğu bölgede gerçekleştirildi.

Yiyecek ve hediyelik eşya stantlarının açıldığı etkinlik alanında çeşitli gösteriler, kaşıkla yumurta taşıma, kıyafet tasarımı ve halat çekme yarışmaları ile konserler gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılanlar, temsili dilek ağacına bez ve kurdele bağlayıp dilek diledi.

Bodrum Mandalin Çiçeği Derneği Başkanı Didem Pekdemir, yaptığı açıklamada, Kumbahçe Muhtarlığı ev sahipliğinde düzenledikleri şenliğe katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliğin amacının paylaşmak, birlikte olmak ve doğanın doğuşunu kutlamak olduğunu ifade eden Pekdemir, "Geleneklerimizi yaşatmayı amaçlıyoruz çünkü biz geleneklerimizden bugüne geliyoruz. Geçmişimiz yoksa bugünümüz de yoktur diye düşünüyorum. Hıdırellez şenliği birlik, beraberlik, hoşgörü ve sevgi için çok önemli. Bugün herkesin niyetinin kabul olmasını diliyoruz." dedi.

Pekdemir, gece yarısından kısa bir süre önce tamamlanacak etkinlikte, Hıdırellez ritüellerinden biri olan ateş de yakacaklarını belirtti.

Şenliğe, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de katıldı.