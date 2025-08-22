Bodrum'da 'Kanlı Düğün' Balesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Kanlı Düğün" oyunuyla devam etti.

DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankasının katkılarıyla 1-25 Ağustos tarihlerinde Bodrum'da düzenlenen festival kapsamında, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından Bodrum Kalesi'nin etkileyici atmosferinde izleyiciyle buluşan ünlü İspanyol Şairi Lorca'nın "Kanlı Düğün" oyunu tutku, intikam ve kader çatışmasını konu aldı.

Librettosu ve koreografisi Carlos Vilan'a ait olan eser, Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi ve besteci Tulio Gagliardo Varas'ın müzikleriyle hayat buldu.

Görkem Cengiz rejisiyle sahneye taşınan yapıtın kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk'a, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz'e, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a, video projeksiyonu ise Ahmet Şeren'e ait.

Baş rollerde dans eden Zeynep Bengier (Dona Justa), Ilgaz Erdağ (Sole), Jeannette Laura Estrada de la Cruz (Sole'nin kuzeni), Jessica Bice Neilson (Sole'nin kuzeni), David Khozashvili (Leonardo), Antoine Gomez Aguirre (Leonardo'nun arkadaşı), Ahmet Cem Şenoğlu (Leonardo'nun arkadaşı), Nazmiye Khozashvili (Trini), Orçun Ünal (Andres), Miyu Hiramatsu (La Luna), Shoichi Eino (La Muerte) ve Damla Oktay (La Tata) sahnedeki performanslarıyla büyük beğeni topladı.

1930'ların İspanyol kırsalında geçen eser, Sole ve Leonardo arasındaki yasak aşkın dramatik öyküsünü sahneye taşıdı.

Leonardo'nun başka biriyle evlenmek zorunda kalmasıyla başlayan trajedi, yıllar sonra yeniden alevlenen tutkular, toplumsal baskılar ve kaçınılmaz bir intikam duygusu ile doruğa ulaştı. Klasik bale teknikleriyle flamenko esintilerinin ustalıkla harmanlandığı yapıt, sahnede güçlü bir dramatik atmosfer yarattı.

"Kanlı Düğün" balesi, bu akşam 21.45'te Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde ikinci kez seyirciyle buluşacak.