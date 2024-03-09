Bodrum\'da temizlik personeli müzik eşliğinde işini yapıyor

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren temizlik personeli Hüseyin Dağdevirir, işini taktığı kulaklıkla müziğin ritmine kapılarak büyük bir keyifle yapıyor.

Mumcular Mahallesi'nde ailesiyle yaşamını sürdüren 38 yaşındaki Dağdevirir, daha önce turizm ve otelcilikle uğraştı.

Yaklaşık 7 yıl önce Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başlayan Hüseyin Dağdevirir, her gün elinde süpürgesi ve arabasıyla Bodrum sokaklarını dolaşıyor.

Her sabah büyük bir keyif ve heyecanla işini yapmaya çalışan genç, kulaklığını takıp o an dinlemek istediği müziği seçtikten sonra işini yapmaya başlıyor. Süpürgeyle çeşitli figürler de yapan Dağdevirir'e çevredeki vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor.

Amirleri ve mesai arkadaşları tarafından da çok sevilen Hüseyin Dağdevirir'in videoları sosyal medyasında ilgiyle izleniyor.

Dağdevirir, AA muhabirine, müzik eşliğinde iş yapmanın kendisine ilham verdiğini söyledi.

Özgün olmayı çok sevdiğini ifade eden Dağdevirir, "Arabamda hoparlör var telefonla ona bağlanıyorum ve müziğimi açıyorum. Yaz aylarında insanlarla dans ederek işimi yapıyorum. Çok güzel karşılıyorlar, tebessüm edip dans ediyorlar. Yaklaşık bir yıldır çalışırken dans ediyorum. Güneşin ışığı hep üzerimde olduğu için güneşi görünce bambaşka hayat yaşıyorum." dedi.

"Kendimi motive etmeyi çok seviyorum"

Mesleğini ve keşfetmeyi çok sevdiğini belirten Hüseyin Dağdevirir, Bodrum'da artık kendisini herkesin tanıyıp bildiğini dile getirdi.

Sokaklarda çok güzel anılar edindiğini de anlatan Dağdevirir, "Kendimi motive etmeyi çok seviyorum. Birçok müzik dalını seviyorum ancak daha çok eski, yabancı şarkıları dinlemeyi seviyorum. Müziğin doğası, ritmi bambaşka oluyor. Hissetmek, yaşamak ve görmek lazım. Elimde sihirli bir değnek yok belki ama süpürgem var. Müzik ve şarkı benim için bambaşka bir hayat. Anı yaşamayı ve anda kalmayı, sanatsal farkındalıklar oluşturmayı seviyorum." ifadesini kullandı.