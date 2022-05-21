Bodrum'da Türk Mutfağı Haftası kutlaması - Son Dakika
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Bodrum'da Türk Mutfağı Haftası kutlaması

21.05.2022 18:07

Bodrum'da Türk Mutfağı Haftası kutlaması Lokum pilavı, keşkek ve pelte ikramı yapıldı 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası sebebiyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara lokum pilavı, keşkek ve pelte ikramı yapıldı.

Bodrum'da Türk Mutfağı Haftası kutlaması

Lokum pilavı, keşkek ve pelte ikramı yapıldı

MUĞLA - 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası sebebiyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara lokum pilavı, keşkek ve pelte ikramı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası, Bodrum'da kutlanıyor.

İskele Meydanı'ndaki kutlamalara Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şef Özlem Mekik'in sunduğu kutlamalarda Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü folklor ekibi, halkoyunları gösterisi sundu. Gösteriyi, meydandan geçen yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi, cep telefonları kameraları ile o anları kayıt altına aldı.

Etkinliğe katılan vatandaşlara Yalıkavak Aşçılık Kursu tarafından yapılan 250 kişilik lokum pilavı, keşkek ve mis çiçekli pelte ikram edildi. Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, gastronomi turizminin önemin vurgu yaparak şunları dile getirdi:

"Biliyorsunuz gastronomi turizmi yeni bir ivme kazandı. Özellikle salgın sürecinde insanlar dışarı çıkamayınca yediklerin lezzetlerin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu anladılar. Klasik turizmin yanında alternatif turizmin en önemlilerinden biri gastronomi turizmi. İnsanlara yeni lezzetleri tadabilmek için kıtalar aşıyorlar, yeni memleketlere gidiyor, yeni insanlarla tanışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım, Türk mutfağı açısından tüm Türkiye'de böyle bir start verdi. Bütün iller yarışıyor, herkes kendi mutfağının öne gelen lezzetlerini tanıtmaya, bu vesileyle bölgelere insanları çekmeye çalışıyorlar. Biz de Bodrum olarak turizmde önde olan ilçelerden bir tanesiyiz. Bu avantajımızı, gastronomimizdeki gücümüzle beraber daha da kuvvetlendirip gelen turistleri arttırmaya, daha iyi tanıtmaya gayret gösteriyoruz."

Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde 25 Mayıs Çarşamba günü kortej yürüyüşü, halkoyunları gösterileri, şeflerin sunumları, söyleşiler ve yöresel halk müziği sanatçılarının konseri gerçekleştirilecek.

Bodrum'da Türk Mutfağı Haftası kutlaması
Bodrum'da Türk Mutfağı Haftası kutlaması
Bodrum'da Türk Mutfağı Haftası kutlaması
Bodrum'da Türk Mutfağı Haftası kutlaması

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Mayıs, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da Türk Mutfağı Haftası kutlaması - Son Dakika


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