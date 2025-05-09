Bodrum Dernekleri Moldova\'da Hıdırellez Şenlikleri\'nde

Bodrum Yörük Türkmen Derneği, Moldova'da düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'ne katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bodrum Yörük Türkmen Kültür Derneği ile Muğla Yörük Obaları ve Menderes Yörük Türkmen Derneği, Moldova'nın Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'ndeki Çadır-Lunga kentinde gerçekleştirilen Hıdırellez Şenlikleri'ne eşlik etti.

Çadır-Lunga Belediye Başkanı Anatolii Topal'ın resmi davetiyle etkinlikte yer alan Türk heyet, Gagavuz halkıyla şenliklerde dostluk ve kardeşlik mesajları verdi.

Gagavuz heyeti de karşılıklı kültürel etkileşim çerçevesinde eylülde Muğla'da düzenlenmesi planlanan Yörük Toyu'na davet edildi.