Bodrum Engelliler Sağlık Vakfında yeni yıl etkinliği yapıldı - Son Dakika

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfında (BESV) engelliler için yılbaşı etkinliği düzenlendi.

İlçede engelli bireylerin tedavi, terapi ve eğitimi için hizmet veren BESV, her yıl olduğu gibi Gamze Çarmıklı İş ve Sanat Atölyeleri Binası'nda yeni yılın gelişini kutladı.

Yılbaşı partisine, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, BESV Yönetim Kurulu, BESV Genel Kurul üyeleri, öğrenciler, veliler, gönüllüler ve misafirler katıldı.

Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Ağırman İnşaat destekleriyle yapılan organizasyona Milas El Ele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi de misafir oldu. Etkinlikte, DJ Hakan Özdağ'ın müzikleri ve opera sanatçısı Yiğit Arat sahne aldı.