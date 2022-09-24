Şen, sosyal sorumluluk ve farkındalık projesine destek olan alışveriş merkezi yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Bodrum'da alışveriş merkezinde işaret dili eğitimi - Son Dakika

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