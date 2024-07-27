Bodrum Kalesi Gece Müzeciliği Uygulamasıyla Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bodrum Kalesi Gece Müzeciliği Uygulamasıyla Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Bodrum Kalesi, gece müzeciliği uygulamasıyla geç saatlere kadar ziyaretçilerini ağırlıyor. Kalede bulunan Sualtı Arkeoloji Müzesi de ziyaret edilebiliyor.

27.07.2024 11:52
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin de bulunduğu Bodrum Kalesi, "Gece Müzeciliği" uygulaması kapsamında geç saatlere kadar kapılarını açık tutarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bodrum'un simgesi haline gelen ve 2016'dan bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Bodrum Kalesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyor. "St. Jean Şövalyeleri'nin kalesi" olarak da bilinen yapıda birçok kule yer alıyor.

Uluburun Batığı, Serçe Limanı Cam Batığı, Doğu Roma Gemisi, Nefertiti'nin Altın Skarabe Mührü, Altın Kadeh ve Bronz Mermer Gözler gibi nadide eserlerin sergilendiği Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde, Sikke ve Mücevherat Salonu ile Karyalı Prenses Salonu da ziyaret ediliyor.

2020'den bu yana "Gece Müzeciliği" kapsamında 22.00'ye kadar hizmet veren kaleyi, ziyaretçiler özellikle havanın serin olması nedeniyle gece gezmeyi tercih ediyor.

Geçen yıl 350 bine yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Bodrum Kalesi ve bünyesindeki müze, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 150 binden fazla kişiyi konuk etti.

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, 2017'de başlatılan restorasyon çalışmalarının etaplar halinde tamamlanmasının ardından teşhirlerin ve sergi salonlarının yenilendiğini söyledi.

Bodrum Kalesi'nin müze niteliğinde olduğunu belirten Toprak, "İlçedeki Zeki Müren Müzemiz 20.00'ye kadar, Mausoleum Müzesi 18.00'e kadar açık. Bodrum'da kazı çalışmalarımız devam ediyor. Kissebükü kazıları ve Konacık Pedasa'daki restorasyon çalışmaları sürüyor. İlerleyen zamanlarda da bu alanlarımız da ziyarete açılacak." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı gece müzeciliği uygulamasının ilkini gerçekleştirip 2020'den itibaren müzeyi geç saatlere kadar ziyarete açtıklarını belirten Toprak, bu uygulamanın oldukça ilgi gördüğünü dile getirdi.

Sıcak bir coğrafyada yaşadıklarını, kalede yeşillik alanın fazla olmasına rağmen hava sıcaklığının çok yüksek olduğunu ifade eden Toprak, "Sıcakta gezmek gerçekten zor oluyor. Bu projeyle ilgili insanlardan olumlu tepkiler aldık. Hem kalenin ambiyansı, hem Bodrum manzarası ciddi anlamda çekici hale getirdi. İnsanlar gece hem rahat hem de serin bir ortada geziyor. Müzeye odaklı bir gezi yapılıyor. Aynı zamanda panoramik Bodrum manzarası gerçekten güzel bir ambiyans sunuyor." diye konuştu.

Muğla genelinde geçen yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin olan müze ziyaretçi sayısının bu yıl 1,5 milyonu geçmesini beklediklerini aktaran Toprak, en çok ziyaret edilen yerlerin başında Bodrum Kalesi içindeki Sualtı Arkeoloji Müzesinin geldiğini kaydetti.

Toprak, kale ve müzenin gece de açık olmasının, ziyaretçi sayısı fazlalığında etkili olduğuna işaret etti.

"Gece tarihi dokuyu daha güzel hissedebiliyoruz"

Bodrum'a ailesiyle tatil için Ordu'nun Ünye ilçesinden gelen Zeki Güney, "Bodrum Kalesini merak ediyorduk. Bu kadar güzel olduğunu tahmin etmemiştim. Işıklarla daha da güzel olmuş. Herkesin ailesiyle gezip görebileceği, tatil yapabileceği bir yer." dedi.

Eşi Hanife Güney de daha sakin ve ışıklandırılmış ortamı görmek için kaleyi gece gezmeyi tercih ettiklerini, geziden çocuklarının da oldukça keyif aldığını dile getirdi.

İstanbul'dan gelen Batu Başbuğ da Bodrum Kalesi'ni gece gezmeyi tercih ettiğini belirterek, "Havanın kararmasının farklı bir ambiyans katacağını düşündüm. Tarihi dokuyu daha güzel hissedebiliyoruz. Işıklandırmayı da gayet güzel yapmışlar. Hava kararınca daha serin ve hoş bir gezi oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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