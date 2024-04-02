Bodrum Sağlık Vakfı, Otizm Farkındalığı İçin Etkinlik Düzenledi

Bodrum Sağlık Vakfı tarafından, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.
Vakfın özel öğrencileri, otizme dikkat çekip farkındalık yaratmak ve otizme "Kırmızı Işık Yak"mak için Turgutreis Mahallesi'ndeki vakfın bahçesinde tişört boyama etkinliği gerçekleştirdi.
Kairaba Bodrum Imperial Otel, Myndos ve Turgutreis Lions Kulübü üyeleri, vakıf yönetim kurulu üyeleri, vakıf öğrencileri, aileleri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen ve tüm katılımcıların kırmızı renk giyindiği etkinlikte tişörtler çocukların hayal gücüyle boyandı. Etkinlikte ortaya rengarenk görüntüler çıktı.
Bodrum Sağlık Vakfı'nın, Tohum Otizm Vakfı tarafından 2022'den bu yana yürütülen kampanyasının destekçisi olduğu belirtildi.
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Türk sinemasının yeni Aziz Nesin uyarlaması olan 'Mucize Aynalar'ın galasına Meltem Cumbul, Enis Arıkan, Gökçe Bahadır-Emir Ersoy gibi ünlü isimler katıldı. Filmin ekibi, izleme öncesi basının sorularını yanıtladı ve heyecanlarını paylaştı. Tolga Örnek, Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer ve Eren Demirbaş, film hakkında düşüncelerini paylaştı. 'Mucize Aynalar', 5 Nisan'da vizyona girecek.
TRT ortak yapımı olan 'Ekip: Siberay Güneş Fırtınası' filminin ilk gösterimi Ankara'da gerçekleştirildi. Çankaya'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen gala etkinliğine çocuklar, davetliler ve TRT çalışanları aileleriyle birlikte katıldı. Filmin yapımcısı Murat Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocuklara siber okuryazarlık kazandırmayı amaçladıklarını ve güncel sorunları ekrana taşıdıklarını belirtti. Filmin vizyon tarihi ise 5 Nisan olarak açıklandı.
Erzurum'da otizmli çocuklar, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği kapsamında, kuşlar için ahşaptan yaptıkları yuvaları ağaçlara astı. Erzurum Otizm Spor Kulübü ve Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, otizmli bireylerin aileleri ile polis ve doktorların katılımıyla kuş yuvaları boyandı ve ağaçlara asıldı. Etkinlikte ayrıca aile hekimleri ve diyetisyenler tarafından sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı.
TRT Çocuk ekranlarının sevilen çizgi dizisi Ekip: Siberay, sinemaya uyarlanarak Ekip: Siberay Güneş Fırtınası ismiyle vizyona girecek. Film, TRT ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı iş birliğiyle hazırlandı. Ankara'da gerçekleştirilen gala etkinliğine aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Filmin yapımcısı Murat Kaya, çocuklara siber dünyada okuryazarlık kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Film, 3D animasyon tekniğiyle hazırlanmış olup, güneş fırtınası sonrası internetin kesilmesi ve bilgisayar korsanının zarar vermesi üzerine bir hikaye anlatmaktadır.
Çin İslam Minyatür Okulu kurucusu Ali Lei Gong'un Beyoğlu'ndaki sanat atölyesi, yerli ve yabancı sanatçıların çalışmalarından oluşan bir sergiyle açıldı. Sergide minyatür, sulu boya, Gongbi resimleri, İslam minyatürü çalışmaları, çağdaş minyatür eserler, el yapımı dokuma halılar ve tarihi el yazma eserlerin cilt restorasyonları sergilendi. Ayrıca ebru portreler, fotoğraf çalışmaları, modern heykel eseri ve kedi resimleri de sergide yer aldı. Açılışın ardından düzenlenen iftar yemeğinde Asya mutfağından lezzetler servis edildi. Gong, atölye bünyesinde yerli ve yabancı sanatçıların özgün çalışmalarına yer vermeye devam edeceğini belirtti.
Tunus Kültür Bakanlığı himayesinde düzenlenen Bab el-Bahr Ramazan Geceleri Festivali'ne katılan Ayyıldız Müzik Grubu ve Tunus Yunus Emre Enstitüsü Korosu, İbn Haldun Kültür Merkezi'nde konser verdi. Türk Büyükelçi, Türk müziği sevenler ve Tunus'ta yaşayan Türklerin de katıldığı konserde, Ayyıldız Müzik Grubu ve YEE Korosu Türkçe şarkılar seslendirdi. Konserdeki performanslar büyük beğeni topladı ve Türk müziği ile Tunuslular arasında güçlü bir ilişki kurulduğu vurgulandı.
Trabzon'da '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' etkinlikleri kapsamında 'Dünya Çocukları Trabzon'da' konulu karma resim sergisi açıldı. Sergide, 21 ülkeden 68 eser yer alıyor. Vali Aziz Yıldırım, serginin açılışında konuşma yaparak emeği geçenlere teşekkür etti. Sergi, 9 Nisan Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan parkurlarında seyahat severlerin ve sanat tutkunlarının ilgisini çekecek turistik trenler işletilmeye başlandı. Turistik trenler Nisan ayından Haziran ayının ortalarına kadar sefer yapacak ve yolculara tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı sunacak. Trenlerin fiyatları ise belirlenen parkurlara göre değişiklik göstermektedir.
Erzincan'da, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan kaçak kazı yapan 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda kullanılan kazma ve kürekler ile üzerinde Arapça harflerin yazılı olduğu bir mermer parçası ele geçirildi.
Erzincan'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında otizmli ve down sendromlu çocuklar bir araya geldi. Yürüyüş, halk oyunları gösterisi ve şarkılarla renklenen etkinlikte, otizmli çocukların sayısının artışına dikkat çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, otizmli bireylerin haklarına saygı gösterilmesi ve eğitimlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
Sanatçı Süleyman Saim Tekcan'ın hazırladığı 'IMOGA'nın Ölümsüzleri' sergisi, 16 Nisan'da İstanbul Lale Vakfında sanatseverlerle buluşacak. Sergide, Tekcan'ın atölyelerinde ve müzede üretim yapan ve bugün hayatta olmayan birçok sanatçının baskı resimleri ve fotoğrafları yer alacak. Sergi, 6 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.
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