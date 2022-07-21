Bodrum süngerciliğinin yaşayan efsanesi: "Aksona Mehmet" - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum süngerciliğinin yaşayan efsanesi: "Aksona Mehmet"

21.07.2022 11:24
Bodrum süngerciliğinin yaşayan efsanesi: "Aksona Mehmet"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Aksona" lakabıyla tanınan 72 yaşındaki sünger avcısı Mehmet Baş, yaşamının 57 yılını geçirdiği denizlerden kopamıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Aksona" lakabıyla tanınan 72 yaşındaki sünger avcısı Mehmet Baş, yaşamının 57 yılını geçirdiği denizlerden kopamıyor.

Çiftlik Mahallesi'nde 1950'de doğan sünger avcısı Mehmet Baş'ın çocukluğu hep denizle iç içe geçti. 15 yaşında usta çırak ilişkisiyle başladığı mesleği, ona su üstünde ve altında çok sevdiği bir yaşam sundu. Bir daha denizlerden kopamayan Baş, Ege ve Akdeniz'in yarısından fazlasında sünger avcılığı yaptı, deniz turizmine hizmet verdi.

Kendini "denizin çocuğu" olarak nitelendiren Mehmet Baş, şimdiye kadar birçok denizci de yetiştirdi. Baş, oğluyla Bodrum'un koylarında 18 metrelik klasik tirhandiliyle (yelkenle, gerektiğinde kürekle yürütülen tekne) mavi turda yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeyi sürdürüyor.

Teknesiyle özdeşleşen ve ilçede çok sevilen Mehmet Baş, vurguna karşı uygulanan emniyet durakları anlamına gelen denizcilik terimi "Aksona" lakabıyla biliniyor.

Baş, süngerciliği yurt dışında anlatarak Türkiye'nin tanımı için de çalışıyor. "Aksona Mancorna" isimli teknesiyle 1 Haziran'da 3. kez Sicilya'ya giden Baş'ın bu yolculuğu 8 gün sürdü. Oğlunun da aralarında bulunduğu 4 kişiyle çıktığı zorlu yolculuk sonrası Sicilya'ya ulaşan Baş, "denizlerde kaybolup giden tüm denizciler" anısına, bir derneğin 9-12 Haziran'da düzenlediği festivalde konuşma da yaptı.

Sünger avcılığı için kullandığı tekne kültür mirası oldu

Mehmet Baş, AA muhabirine, Türkiye ve değişik ülkelerden birçok misafiri ağırladığını, onlara Bodrum'u sevdirdiğini, ülke tanıtımına katkı verdiğini söyledi.

Kullandığının dışında "Aksona" isimli 8 metrelik bir sünger teknesinin de bulunduğunu, bunun Bodrum denizciliğinin kültür mirası olarak koruma altına alındığını anlatan Baş, "Süngercilik kültürü ile mavi yolculuğu birleştirdim. Teknelerime çocuğum gibi bakıyorum. Ekmek paramı da teknemle turizmden kazanıyorum." diye konuştu.

Sicilya seferinden de bahseden Baş, "Bunu 'Akdeniz dostluk ve barış seferi' olarak nitelendirdim. Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi doğrultusunda, Bodrum'da denizcilerin yol göstericisi Halikarnas Balıkçısı'nın 'altıncı kıta' dediği Akdeniz'e dostluğa, kardeşliğe yelken açtım." dedi.

Dönüşte hava şartlarının çok zor olduğunu belirten Baş, şunları kaydetti:

"Geldik ama çok yorulduk. Bir haftada anca kendime gelebildim. Güzel ülkem adına, uygarlık adına çok mutlu ve gururluyum. Toplamda 3 ton mazot yaktım, 240 saat makine çalıştı. Makineme iyi baktığım için güveniyorum. Yaklaşık gidiş ve geliş 1700 millik yol katettim. Çocukluğumdan bu yana tırnaklarımla kazıya kazıya yaptığım teknem, o yüzden benim her şeyim. Canımdan çok teknemi düşünürüm. Selam olsun, Bodrum'un maviliklerinden tüm zamanların sünger avcıları anısına güzel ülkemin ve yeryüzünün sevgi dolu yüreklerine."

Mavi tura çıkıyor

Günlük özel turlara da çıktığını dile getiren Baş, "Özel misafirlerimi ağırlıyorum. Doğayla barışık olanların yaşayabileceği bir tekne. Anti lüks, anti delüks. Otantikliği korumaya çalışıyorum. Oğlumu da ona göre yetiştirdim, o kültürü yaşatmaya çalışıyorum. Denizlerimizi kirletmek yerine, ekmek sofrası olarak görmemiz lazım. Denizler benim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Bodrum'da dolandırıcılık iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haberleri... Bodrum'da dolandırıcılık iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı 'Pinokyo Sitesi'ndeki evleri ilana koyup, 2 milyon TL'lik vurgun yaptılar 'Pinokyo Sitesi'ndeki evleri ilana koyup, 2 milyon TL'lik vurgun yaptılar
Kaynak: AA

Mehmet Baş, Akdeniz, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum süngerciliğinin yaşayan efsanesi: 'Aksona Mehmet' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:02 Gizli tanık, terör örgütü elebaşının Selahattin Demirtaş'a 16 milyon dolar gönderdiğini itiraf etti
14:42 Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
14:34 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı
14:32 Hakan Fidan, Fahrettin Altun'un telefonuna bakmıştı! Olayın perde arkasında neler yaşandı?
14:20 Mansur Yavaş, Ankapark'ın kapılarını açtı
11:41 Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
14:14 Adli Tıp önünde gözaltına alınmıştı! İlişkileri olduğunu öne sürüp Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti
14:13 Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'ye gelen tehdidi paylaştı, tepkiler sonrası hemen sildi
14:13 Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit tuttu
13:51 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akkuyu, cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük yatırımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 15:17:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum süngerciliğinin yaşayan efsanesi: "Aksona Mehmet" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement