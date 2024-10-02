Bodrum Türk Filmleri Haftası Coşkuyla Başladı

Kültür Sanat

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Dairesi Başkanlığı, Muğla Belediyesi ve Bodrum Belediyesi destekleriyle, 12'nci Bodrum Türk Filmleri Haftası (BOTH) ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ev sahipliğinde düzenlendi. Festival sinemaseverleri ve Türk film endüstrisini Bodrum'da buluşturdu. Türk sinemasının sağlıklı büyümesini amaçlayan etkinlikte, 2024 yılında üç filmle sektöre katkıda bulunan yapımcı Vahdet Erdoğan'a 'Sürdürülebilir Başarı' ödülü verildi.

Sinemaya, Nasipse Olur filmiyle giriş yapan Greenart Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Erdoğan, hem genel hikayelerini yazdığı hem de yapımcılığını üstlendiği filmleri, seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Sil Baştan Kaynanam, Veda Partisi ve C Takımı 2 filmleriyle bir yıla 3 film sığdıran Vahdet Etdoğan, bu performansından dolayı Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi'nde 'Sürdürülebilir Başarı' ödülüne layık görüldü.

Bodrum Kalesinde düzenlenen ödül töreninde ödülünü alan Vahdet Erdoğan, bu yolda birlikte yürüdüğü ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

BODRUM TÜRK FİLMLERİ HAFTASI'NIN AÇILIŞINDA ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

'Sinemanın Kalbi Bodrum'da Atıyor' mottosuyla düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası'nın açılışında ödüller takdim edildi.

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ve 12'inci BOTH Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin tarafından Hakan Bilgin'e, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Hüseyin Toprak, Nergis Çorakçı'ya, Biletinial Ceo'su Ulaş Uslu tarafından da Derviş Zaim'e, Kos Belediyesi Başkan Yardımcısı Stamata Elenı Voukelatou tarafından Ömer Faruk Sorak'a, Denizbank-Kurumsal İletişim, Etkinlik ve Sponsorluk Grup Müdürü Sayın Emel Kaplangil tarafından Serap Aksoy'a 'Özel Ödül' takdim edildi. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit tarafından Salih Kalyon adına Gani Müjde'ye, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras adına Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz tarafından Zülfü Livaneli'ye, Bodrum Belediye Başkan Vekili Ali Diken tarafından ise Filiz Akın'a 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' takdim edildi.

A90 Pıctures Ceo'su Mengü Atasağun tarafından Uğur Güneş'e, Borusan Oto Bodrum Genel Müdürü Mert İnanmışık tarafından da Savaş Satış'a 'Genç Başarı' ödülü verildi.

Bodrumspor Futbolcusu Celal Dumanlı tarafından Mustafa Avkıran'a 'Halikarnas Balıkçısı Özül Ödülü', CGV Mars Sinema Gurup Ceo'su Sayın Jong Mın Jung tarafından da Hatice Aslan'a 'Emek ve Başarı' ödülü takdim edildi.