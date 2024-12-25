Bolu'da Antik Stadion Arkeopark Olacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bolu'da Antik Stadion Arkeopark Olacak

Bolu\'da Antik Stadion Arkeopark Olacak

Bolu'daki Roma dönemine ait antik stadion için arkeopark projesi hazırlanacak ve bölge turizme açılacak.

25.12.2024 22:16
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Bolu'da, kazı çalışmaları tamamlanan Roma dönemine ait "antik stadion"un arkeopark olması için proje hazırlanacak.

Bolu Müze Müdürlüğü tarafından 2008 yılında Büyükcami Mahallesi'nde yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan stadyum için 21 Temmuz 2022 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütür ve Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bolu Arkeoloji Müzesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sona erdi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa koordinesinde yüksek lisans öğrencilerinin katılımıyla yürütülen çalışmalar 2 yıldan uzun sürdü.

Kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından bölgenin turizme açılması için "antik stadion" alanında temizlik ve ışıklandırma çalışmaları yapıldı.

"Antik stadion"un gece de görülebilmesine imkan sağlayan ışıklar ilk defa bugün yakıldı.

"Antik stadion'un kazı ve ışıklandırma çalışmalarını tamamladık"

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, gazetecilere, Bolu'da tek örneği bulunan "antik stadion"un kazı ve ışıklandırma çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Roma dönemine ait alanın ilerleyen günlerde bir cazibe merkezi haline geleceğini dile getiren Gürsoy, "Yakın zamanda bir projelendirmeyle birlikte arkeopark planımız var. Buranın cazibe merkezi haline geleceği bir proje planlıyoruz. İlde bulunan diğer tarihi alanlarla ilgili çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Gürsoy, turistlerin bölgeyi tanıması için "stadion" alanında bazı çalışmalar yapacaklarını aktararak, "Burada özellikle bir arkeopark yapmak istiyoruz. Bununla ilgili Mimarlar Odası ile görüşme yapacağız. Bakanlığımız bünyesindeki mimarlar da çalışacak. Buranın daha cazip hale gelmesi için neler yapılacağına bakacağız." ifadesini kullandı.

Bolu merkezinde turizmle ilgili destinasyon eksiklikleri olduğunu gördüklerini kaydeden Gürsoy, "antik stadion" alanında yapılacak çalışmanın önemli bir adım olacağını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bolu'da Antik Stadion Arkeopark Olacak - Son Dakika

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