Bolu\'da \'Sessizliğin Saati\' Sergisi

10.03.2026 14:10
Abdi İlhan Salur'un sergisi, Atatürk'ün vefat saati 09.05'i gösteren saat kuleleri fotoğraflarını sunuyor.

Fotoğraf sanatçısı Abdi İlhan Salur'un "Sessizliğin Saati" sergisi, Bolu'da sanatseverlerle buluştu.

Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde açılan sergide, Türkiye'nin 41 ilinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat saati olan 09.05'i gösterirken çekilen saat kulelerinin fotoğrafları yer alıyor.

Salur, AA muhabirine, sergide Türkiye'nin farklı şehirlerindeki saat kulelerini Atatürk'ün vefat saati olan 09.05'e odaklanarak fotoğrafladığını söyledi.

Salur, saat kulelerinin yalnızca zamanı gösteren yapılar olmadığını belirterek, bu yapıların yüzyıllardır şehirlerin yaşanmışlıklarına, insanların hikayelerine ve tarihine tanıklık ettiğini ifade etti.

Bu tanıklığı Atatürk'ün vefat saati olan 09.05'te "dondurarak" izleyicilerle buluşturmayı amaçladığını dile getiren Salur, Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki saat kulelerini 09.05'i gösterirken fotoğraflayarak bir araya getirdiğini, bu konseptte bir serginin Türkiye'de daha önce yapılmadığını düşündüğünü kaydetti.

Sergide yer alan fotoğrafların çoğunun tarihi saat kulelerinden oluştuğunu, bunun yanı sıra 1990'lı ve 2000'li yıllarda yapılan yeni saat kulelerinin de bulunduğundan bahseden Salur, projenin yaklaşık 6 yıl sürdüğünü anlattı.

Salur, 60'a yakın saat kulesi fotoğrafı çektiğini, sergide 41 fotoğrafın yer aldığını belirtti.

Sakarya'nın ardından Bolu'da ikinci kez izlenime sunulan sergi, 22 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

