Bolu'da yaşayan Mehmet Bayram, tahta kaşık yaparak el sanatını yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bolu'da yaşayan Mehmet Bayram, tahta kaşık yaparak el sanatını yaşatıyor

Bolu\'da yaşayan Mehmet Bayram, tahta kaşık yaparak el sanatını yaşatıyor

Bolu'da yaşayan Mehmet Bayram, tahta kaşık yaparak geçimini sağlamanın yanı sıra unutulmaya yüz tutan el sanatını yaşatıyor. Bayram, Göynük ilçesine bağlı Hacı Mahmut köyünde ikamet ederek çeşitli ahşap ürünler üretiyor ve günde 30-40 kaşık yaparak geçimini sağlıyor.

18.05.2024 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da yaşayan Mehmet Bayram, tahta kaşık yaparak geçimini sağlamanın yanı sıra unutulmaya yüz tutan el sanatını yaşatıyor.

Göynük ilçesine bağlı Hacı Mahmut köyünde ikamet eden 56 yaşındaki Bayram, Düzce'de bir süre demir işçiliği yaptıktan sonra geldiği ilçede dönemin kaymakamının teşvikiyle el sanatlarına yöneldi.

Kaymakamlığın desteğiyle merdane, oklava, ekmek tahtası gibi çeşitli ahşap ürünler üreten Bayram, zamanla tahta kaşık yapımında ustalaştı.

Uğraşını yaklaşık 5 yıldır sürdüren Bayram, günde 30-40 kaşık yaparak hem geçimini sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutan el sanatını yaşatıyor.

Mehmet Bayram, AA muhabirine, kaşık yapmanın kendisini hem rahatlattığını hem de gelir sağladığını söyledi.

Bayram, 14 çeşit kaşık yaptığını dile getirerek, "Önceden bir kaşığı zor yapıyordum, şimdi her türlüsünü yapıyorum. Üretiminde ağırlıklı olarak kayın ve şimşir ağaçlarını kullanıyorum. Günlük ortalama 30-40 kaşık üretiyorum." diye konuştu.

Kaşık fiyatlarının 10 ila 50 lira arasında değiştiğini belirten Bayram, "Yaptığım ürünleri Göynük, Eskişehir, Taraklı ve İstanbul gibi çeşitli şehirlerde satıyorum. Satışlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor." dedi.

Bayram, yaptığı tahta kaşıkların sağlam ve sağlıklı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Mehmet Bayram, Göynük, Bolu, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bolu'da yaşayan Mehmet Bayram, tahta kaşık yaparak el sanatını yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
17:53 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:17:22. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da yaşayan Mehmet Bayram, tahta kaşık yaparak el sanatını yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement