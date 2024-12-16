Bosna Hersek\'ten Seyahat Acenteleri Güneydoğu\'yu Gezdi

Kültür Sanat

Bosna Hersek'in önde gelen seyahat acentelerinin temsilcileri, önemli tarihi mekanları bünyesinde barındıran Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ı gezdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve turistik değerlerinin yurt dışında tanıtımı noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen gezide, Bosna Hersekli seyahat acentelerinin yetkilileri, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'yı görme imkanı buldu.

Kentlerdeki tarihi ve turistlik alanları yerinde görüp detaylı bilgiler alan Bosna Hersekli acente yetkilileri, Şanlıurfa'daki ziyaretleri sırasında bölgedeki turizmcilerle bir araya gelerek işbirliği görüşmeleri yaptı.

"Mutlu sonuçlara ulaştığımızı görüyoruz"

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine, 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak çok sayıda seyahat acente yetkilisini kentin tanıtımına katkı sağlamak üzere ağırladıklarını söyledi.

Son olarak da Bosna Hersek'ten gelen seyahat acentesi temsilcilerini kentte misafir ettiklerini belirten Aslan, şöyle devam etti:

"Amacımız gelen seyahat acentelerini Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bölgede ağırlayıp seyahat acenteleri ve otellerle işbirliği fırsatlarını değerlendirmelerini sağlayarak buralardan gelebilecek turist sayısını artırabilmek. Özellikle yabancı ülkelerden gelecek olan turist sayısını artırmak için sahada birçok çalışma yapılıyor, bu da onlardan birisi. Bugün Bosna Hersek'ten gelen seyahat acentelerini ağırlıyoruz. Misafirleri bölgedeki ve Şanlıurfa'daki seyahat acenteleri ve otellerle bir araya getiriyoruz. Daha öncesinde bölgeye çalışan seyahat acentelerinin şu anda otellerle işbirliğine gitme noktasında büyük adımlar attığını görüyoruz. Bakanlığımızın bu işi yapmasındaki o amaç açısından aslında doğru yere ulaştığımızı da gösteriyor. Bizler açısından mutlu sonuçlara ulaştığımızı görüyoruz. Gelen misafirlerimiz Şanlıurfa'nın büyük kültürel altyapısını yani arkeolojik zenginliğini görme fırsatı buldular. Müzelerimizi, Göbeklitepe'yi, Balıklıgöl'ü ve eski Urfa sokaklarını görme ve bu alanlarda gezme fırsatları buldular. Bu anlamda Bosna Hersek'in gelecek yıllarda Şanlıurfa için, bölge için faydalı bir partner olacağını düşünüyoruz."

"Buradaki potansiyeli öğrenince buralara daha çok önem vereceğiz"

Bosna Hersekli seyahat acente yetkilisi Amel Fazlıbegoviç, böyle bir organizasyonun düzenlenmesinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Kültür gezisi kapsamında Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın tarihi mekanlarını gezme imkanı bulduklarını ve bölgedeki tarihi alanlara hayran kaldıklarını ifade eden Fazlıbegoviç, şöyle konuştu:

"Bölgeyi gezince buraları görmek için 5 günün yetmeyeceğini anladık. Bizler de bu toprakların bu kadar zengin bir tarihi olduğunu bilmiyorduk. Buradaki potansiyeli öğrenince buralara daha çok önem vereceğiz. Bosna Hersek ile Türkiye arasında zaten çok yakın kültür var. Bosna Hersek'ten gelen misafirler özellikle bu bölgeyi çok merak ediyorlar. Umarım en kısa zamanda bu bölgelere yönelik daha çok reklam yaparak daha çok turist getireceğiz. Bosna'ya dönünce ilk önce yeni paketler yapacağız. O paketleri yaptıktan sonra reklam da yapmak zorundayız. Gördüklerimizden sonra bu reklamı yapmamız daha kolay olacak. Bu bölgelerin daha kolay bir şekilde tanıtımını yapacağız. Umarım bu bölgelere daha çok turist getireceğiz."

"Bu güzel yerleri Avrupa veya başka yerlerde göremezsiniz"

Merhunisa Subasa Kaljanac da tur kapsamında Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da çok güzel yerleri gezdiklerini ve mutlu olduklarını dile getirerek, 2021 yılından beri Türkiye'ye turlar düzenlediklerini şimdi bu bölgeyi de gelip gezme imkanı bulduklarını ifade etti.

Bu vesileyle Bosna Hersek'te yeni bir tanıtım yaparak turist sayısını artırmaya çalışacaklarını aktaran Kaljanac, şunları kaydetti:

"Çünkü burada gördüğümüz bu güzel yerleri Avrupa veya başka yerlerde göremezsiniz. Dolayısıyla bu bölge bizim için çok önemli ve daha çok turist getirebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Türkiye, misafirlerimiz için bambaşka bir ülke. Aralarında önemli bir kardeşlik bağı var, ondan dolayı Türkiye'ye gelmek, gezmek çok önemli bir şey. Bundan dolayı daha çok kişinin geleceğini düşünüyoruz."