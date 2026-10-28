BŞEÜ akademisyenleri Tavşanlı Höyük'te 4 bin yıllık köpek pati izleri buldu - Son Dakika
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BŞEÜ akademisyenleri Tavşanlı Höyük'te 4 bin yıllık köpek pati izleri buldu

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BŞEÜ akademisyenleri Tavşanlı Höyük\'te 4 bin yıllık köpek pati izleri buldu
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BŞEÜ akademisyenleri Tavşanlı Höyük\'te 4 bin yıllık köpek pati izleri buldu
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BŞEÜ akademisyenlerinin Kütahya'daki Tavşanlı Höyük'te yürüttüğü kazılarda yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri bulundu. Pati izlerinin, kurumamış kerpiçte yürüyen bir köpekten kaldığı ve yangın sonrası molozda korunarak günümüze ulaştığı tespit edildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) akademisyenlerinin Kütahya'daki Tavşanlı Höyük'te yürüttüğü arkeolojik kazılarda yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri ortaya çıktı.

BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında Kütahya'daki Tavşanlı Höyük'te yürütülen kazılarda, yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri bulundu. Kazılarda ortaya çıkarılan pati izlerinin henüz kurumamış bir kerpiç üzerinde yürüyen köpeğe ait olduğu belirlendi. Toprak, su ve samanın karıştırılmasıyla hazırlanan kerpiçlerin yapı malzemesi olarak kullanılmadan önce kurumaya bırakılıyordu. Bu süreçte üzerinden geçen köpeğin bıraktığı izler kerpicin sertleşmesiyle yüzeyde korundu. Tunç Çağı'nda bir yapının duvarında kullanılan kerpiç, yangın geçiren yapının yıkılmasının ardından molozlar arasında kaldı. Yaklaşık 4 bin yıl sonra gün yüzüne çıkarılan pati izleri, dönemin yapı teknolojisi ve gündelik yaşamına ilişkin önemli bilgiler sunarken, arkeolojik çalışmaların geçmişin en küçük ayrıntılarını dahi ortaya çıkarabildiğini gösterdi.

"Kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktarıyoruz"

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin arkeoloji alanında yürüttüğü bilimsel çalışmaların Anadolu'nun tarihi değerlerinin ortaya çıkarılması açısından önem taşıdığını belirterek, "Üniversitemiz, akademisyenlerimizin öncülüğünde yürütülen arkeolojik kazılar ve bilimsel araştırmalarla Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılmasına katkı sunmayı sürdürüyor. Tavşanlı Höyük'te ortaya çıkarılan yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri, geçmişteki gündelik yaşamın en küçük ayrıntılarının bile tarihimize ışık tutabildiğini gösteriyor. Bu tür bilimsel çalışmalarla tarihi değerlerimizin belgelenmesine ve kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamaktan büyük önem duyuyoruz. Üniversitemizin arkeoloji alanındaki çalışmalarının, Anadolu'nun zengin tarihinin aydınlatılmasına katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatTavşanlıKütahyaGüncelSon Dakika

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