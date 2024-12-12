Bu Hafta Sinemada 11 Yeni Film - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bu Hafta Sinemada 11 Yeni Film

Aksiyon, komedi, korku ve animasyon türlerinde 11 film sinemaseverlerle buluşuyor.

12.12.2024 12:19
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Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona, 11 film izleyici ile buluşacak.

Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe ve Ariana DeBose'nin başrollerini paylaştığı "Avcı Kraven", bilim kurgu, macera ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Yönetmenliğini J.C. Chandor'un üstlendiği film, babasının kendisini ölüme terk ettiği aslan saldırısından özel güçler kazanarak çıkan Sergei Kravinoff'un Avcı Kraven'a dönüşümünü işliyor.

"Hain"

Haldun Dormen, Mustafa Alabora ve Meltem Beydilli'nin oynadığı "Hain", haftanın yerli macera ve gerilim filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.

Berke Üzrek'in yönetmenliğini yaptığı film, kendilerini özel ve dokunulmaz gören, sonsuz güç ve servet sahibi bir grup insanın karmaşık ve entrikalarla dolu dünyasına ışık tutuyor.

"Başlangıçlar"

Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı ve Zeynep Dinsel'in rol aldığı "Başlangıçlar", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Ozan Yoleri yönetmenliğinde çekilen film, beklenmeyen bir kaza sonucu akademik ve özel hayatı alt üst olduğu için Paris'ten İstanbul'a dönen genç resim restoratörü Defne'nin hikayesini odağına alıyor.

"Hep Otuz Üç Yaşında"

Hüseyin Soysalan ve Birhan Tut'un yönettiği "Hep Otuz Üç Yaşında", İslam kültür ve medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ilişkin İslam coğrafyasında telif edilmiş ve tamamlanmış ilk özgün ansiklopediyi konu ediniyor.

"Her Şeyin Başı Merkür"

Sinem Kobal, Alp Navruz, Yılmaz Bayraktar, Neslihan Yeldan, Devrim Yakut, Derya Alabora, Tamer Levent, Kayhan Açikgöz ve Buse Kara'nın rol aldığı "Her Şeyin Başı Merkür", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği film, idealist hayallerle mesleğe başlayan fakat kendini bir anda astroloji yazarı olarak bulan genç bir gazetecinin iş ve aşk hikayesi etrafında şekilleniyor.

"Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri"

Murat Fıratoğlu'nun çektiği; Sefer Fıratoğlu, Salih Taşçı ve Güneş Sayın'ın oynadığı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", bir dram hikayesini konu ediyor.

Haftanın animasyonları

Kenji Kamiyama'nın yönetmen koltuğunda oturduğu "Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı", ünlü Rohan krallarından Miğfer Tokmakel döneminde Dunlandlılar ile yaşanan savaşı ve daha sonra Yüzüklerin Efendisi: İki Kule'de Orta Dünya'nın kaderini etkileyen Borukent Savaşı'nın geçtiği Miğfer Dibi'nin kralın ismiyle anılmasına sebep olan olayları anlatıyor.

Çinli yönetmen Lin Yongchang'un anime filmi "Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu", büyük şehirde yaşayan ve büyülü bir ormanla ilgili tuhaf rüyalar gören Vick'in, arkadaşlarını kurtarmak için uzay ve zamanda çıktığı macera dolu yolculuğu ele alıyor.

Haftanın korku filmleri

Colton Tran'ın çektiği, Kathleen Kenny, Reid Miller ve Mike Manning'in rol aldığı "Gece Bekçisi", belgesel çekmek için ıssız bir kampa giren bir grup arkadaşın, kıyamet senaryosuna dönüşen yolculuklarını odağına alıyor.

Fransız yönetmen Abel Danan'ın filmi "Killer Influence", yazlık evine arkadaşlarını davet eden influencer Alex'in, paranormal olayları videoya çekmek için başlayan tatilinin, gizemli bir yabancının gelmesiyle hayatta kalma mücadelesine dönmesini konu ediniyor.

Tolga Öztürk'ün çektiği "Cintihar", annesinin gizemli intiharını araştıran bir adamın hikayesini anlatıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bu Hafta Sinemada 11 Yeni Film - Son Dakika

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