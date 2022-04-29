Bu oyun hem bilinçlendirdi hem de güldürdü - Son Dakika
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Bu oyun hem bilinçlendirdi hem de güldürdü

29.04.2022 20:47

Bu oyun hem bilinçlendirdi hem de güldürdü 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü çerçevesinde Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen interaktif tiyatro oyunu seyircisini hem güldürdü, hem de bilinçlendirdi.

Bu oyun hem bilinçlendirdi hem de güldürdü

KOCAELİ - 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü çerçevesinde Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen interaktif tiyatro oyunu seyircisini hem güldürdü, hem de bilinçlendirdi.

Kocaeli'de iş sağlığı ve güvenliğinin önemini anlatmak amacıyla ilk defa interaktif tiyatro oyunu sahnelendi. İş güvenliği uzmanı Tuğba Coşkun Eroğlu yönetiminde sahnelenen oyun bilinçlendirirken güldürdü. Yeri geldiğinde seyircinin de sahneye çıkıp oynadığı oyunda iş hayatında olmazsa olmaz üç farklı alana değinildi. İşçi psikolojisi, insan kaynakları ve ilk yardım konularının işlendiği oyuna, Klinik Psikolog Öykü Yıldırım Lüleci, ilk yardım eğitmeni Hilmiye Bişiren ve İnsan Kaynakları Uzmanı Emine Nilay Özkan katkı sundu.

Bu oyun hem bilinçlendirdi hem de güldürdü
Bu oyun hem bilinçlendirdi hem de güldürdü
Bu oyun hem bilinçlendirdi hem de güldürdü
Bu oyun hem bilinçlendirdi hem de güldürdü

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Tiyatro, oyunlar, Türkiye, Nisan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bu oyun hem bilinçlendirdi hem de güldürdü - Son Dakika


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