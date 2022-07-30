Arjantin'de "Türk Kültüründen İzler" sergisi açıldı - Son Dakika
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Arjantin'de "Türk Kültüründen İzler" sergisi açıldı

30.07.2022 18:30
Arjantin'de "Türk Kültüründen İzler" sergisi açıldı

BUENOS Arjantin'de, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türk kültürünü tanıtmak için hazırlanan "Türk Kültüründen İzler" sergisi beğeniye sunuldu.

BUENOS Arjantin'de, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türk kültürünü tanıtmak için hazırlanan "Türk Kültüründen İzler" sergisi beğeniye sunuldu.

YEE'nin Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki merkezinde düzenlenen etkinliğe, ülkenin resmi kurum temsilcileri ile yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

"Türk Kültüründen İzler" isimli sergide, Türk dili, tarihi, sanatı, mimarisi, yemek kültürü ve gelenekleriyle ilgili kültürel ögeler yer aldı.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin önemine dikkati çekerek, YEE'nin Arjantin vatandaşları tarafından ilgiyle karşılandığını söyledi.

Türk dizilerinin, Latin Amerika'da Türk kültürüne olan merakı artırdığını belirten Altay, Arjantin'de 5 Türk dizisinin yayınlandığını ve gösterilen ilginin dizilerde geleneksel ailevi değerlerin yer almasından kaynaklandığının altını çizdi.

Programda serginin yanı sıra davetlilere Türk lezzetleri ikram edildi ve Anadolu ezgilerinden oluşan müzik dinletisi sunuldu.

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Kaynak: AA

Buenos Aires, Arjantin, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Arjantin'de 'Türk Kültüründen İzler' sergisi açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Arjantin'de "Türk Kültüründen İzler" sergisi açıldı - Son Dakika
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