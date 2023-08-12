Bülent Ersoy Barbie akımına uyan son isim oldu - Son Dakika
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Bülent Ersoy Barbie akımına uyan son isim oldu

Son Güncelleme: 12.08.2023 09:49

Bülent Ersoy, son konserine pembe kıyafetler ve makyajla çıkarak Barbie akımına katıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu görüntülerle Ersoy, akıma son noktayı koyduğu yorumlarına maruz kaldı. Ünlü sanatçı, daha önce yaptığı bir paylaşımda Barbie akımını kendisinin başlattığını iddia etmişti.

Tüm dünyada geniş yankı uyandıran Barbie akımını hızını kesmeden devam ediyor. Pembe renkli kıyafetler, eşyalar ve makyajla kısa sürede akım haline gelirken Bülent Ersoy da geri kalmadı. Usta sanatçı son konserine tepeden tırnağa kadar pembeler içinde çıktı.

AKIMA UYDU

Sahne kıyafetleri ve ağır makyajlarıyla her daim adından söz ettiren Bülent Ersoy, dün akşamki konserine de peruğundan tırnaklarına kadar pembeye bürünerek çıktı. Barbie kolyesi de takan Diva, sahnede peş peşe sevilen şarkılarını söyledi. Ersoy'un pembeler içindeki hali kısa sürede sosyal medyada gündem olunca "Akıma son noktayı koydu" yorumu yapıldı.

"BARBİE AKIMINI İLK UYGULAYAN BENİM"

Geçtiğimiz günlerde 2021 yılında giydiği pembe kıyafetli bir fotoğrafı paylaşan Bülent Ersoy, Barbie akımını kendisinin başlattığını söyleyerek "Her zamanki gibi modanın önünde ve modanın öncüsüyüm. 2021 ve Barbie akımını ilk uygulayan bendenizim" demişti.

Barbie akımına uyan Bülent Ersoy, tepeden tırnağa pembelere büründü
Barbie akımına uyan Bülent Ersoy, tepeden tırnağa pembelere büründü
Barbie akımına uyan Bülent Ersoy, tepeden tırnağa pembelere büründü
Barbie akımına uyan Bülent Ersoy, tepeden tırnağa pembelere büründü
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Bülent Ersoy, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bülent Ersoy Barbie akımına uyan son isim oldu - Son Dakika


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