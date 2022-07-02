Bulutların üzerindeki Huser Yaylası doğa tutkunlarını ağırlıyor - Son Dakika
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Bulutların üzerindeki Huser Yaylası doğa tutkunlarını ağırlıyor

02.07.2022 11:04

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki Huser Yaylası, doğal güzelliğinin yanı sıra gün batımı ve sisin oluşturduğu manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki Huser Yaylası, doğal güzelliğinin yanı sıra gün batımı ve sisin oluşturduğu manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın "koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge" arasında gösterdiği Kaçkarlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da kente gelen turistlerin tercih ettiği merkezlerin başında geliyor.

Havası, doğası ve bitki örtüsüyle alternatif turizme ilgi duyanları cezbeden Ayder, Pokut, Sal, Gito, Badara ve Huser yaylalarını, her yıl binlerce yerli ve yabancı konuk ziyaret ediyor.

Özellikle 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası, gün batımı ve sisin birlikte sunduğu görsel güzelliklerini izlemek ve fotoğraflamak isteyenlerden ilgi görüyor.

"Kelimelerle ifade edemeyeceğim güzellikte"

Ankara'dan gelen Murat Yıldırım, AA muhabirine, yıllardır Huser Yaylası'na gezmeye geldiğini ve ilk defa bu kadar güzel bir manzarayla karşılaştığını anlattı.

Doyumsuz bir manzara olduğunu belirten Yıldırım, "Hayatım boyunca belki de bir daha böyle güzel manzarayı yakalayabilir miyim bilmiyorum. İnanılmaz güzel. Kelimelerle kesinlikle ifade edemeyeceğim güzellikte. Huser Yaylası bana göre büyülü bir yer. Çünkü ne zaman gelseniz, ayrı bir havası ve bulut deniziyle insana güzel şeyler hissettiriyor. Tercihimiz deniz bulutunu yakalayabilmek." ifadelerini kullandı.

Rizeli Mehmet Balli ise "bulut denizini" izlediğini kaydederek, "Hava çok güzel. İnsan buraya her zaman gelmek istiyor. Gelince buralara aşık oluyorsun. Böyle bir manzara bulunmaz sanırım." diye konuştu.

Herkese Huser'e gelmelerini tavsiye eden Balli, "Yolları biraz zorlu olsa da her zorluğun bir güzelliği var. Huser Yaylası da o güzel yerlerden birisi." dedi.

"Yaylalar, kamp, foto safari ve doğa sporlarına ilgi duyanların da tercihi"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, doğanın bütün güzelliklerini barındıran yaylaların turistlerin ilgi odağı olduğunu aktardı.

Yaylaların, kamp, foto safari ve doğa sporlarına ilgi duyanların da tercihi olduğunu ifade eden Alemdaroğlu, şunları kaydetti:

"Doğayla iç içe, Kaçkarlar Dağları'nın eteğinde, bulutların üzerinde, bin bir çeşit çiçeklerle renklenen yaylalarımıza çıkarken tarihi kemer köprülerimiz, şelalelerimiz, ahşap ve taş yayla evlerimizle unutulmaz bir yolculuk yapmış oluyorsunuz. Yaylalarda tadacağınız balın, yağın, peynirin tadı damaklarda ayrı bir lezzet bırakıyor. Muhteşem manzaraya karşı çay içmek için gelen misafirlerimize huzuru ve sakinliği hissettiriyor."

Alemdaroğlu, Ayder, Pokut, Sal, Huser, Gito ve Elevit yaylalarına tur programlarının daha yoğun olduğunu, Anzer, Ovit, Sivrikaya, Cimil, Petran, Samistal ve Handüzü yaylalarının da ziyaretçilerden ilgi gördüğünü belirterek, yaylaları gezerken çevre temizliği ve doğayı koruma konusunda hassasiyet beklediklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bulutların üzerindeki Huser Yaylası doğa tutkunlarını ağırlıyor - Son Dakika

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