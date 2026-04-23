Burhaniye\'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Burhaniye' de Sekiz Eylül Stadında düzenlenen törenle kutlandı.

Sekiz Eylül Stadındaki törenlerde öğrenciler şiirler okurken, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakam Cumali Atilla, Garnizon Komutanı Albay Murat Özkan ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından verildi. Çeşitli okullardan gelen halk oyunları ekiplerinin sergilediği gösterilerde törenlere renk kattı. Kaymakam Cumali Atilla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve törenlerde görev alan öğretmenlere teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni yaptığı konuşmada, "Güzel ülkemizin, geleceğimizin teminatı, ışığımız güzel çocuklarımız, sevgili çocuklar. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ülkemiz tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan 1920, milletimizin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescillendiği tarihi bir gündür" dedi. - BALIKESİR