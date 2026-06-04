Balıkesir Burhaniye'de defileli yıl sonu sergisi yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Balıkesir Burhaniye'de defileli yıl sonu sergisi yoğun ilgi gördü

Balıkesir Burhaniye\'de defileli yıl sonu sergisi yoğun ilgi gördü
04.06.2026 16:03  Güncelleme: 16:05
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Burhaniye'de Halk Eğitimi Müdürlüğü'nün düzenlediği kurslar tamamlanırken, Ahmet Akın Kültür Merkezi'ndeki yıl sonu sergisi büyük ilgi topladı. Açılışta halk oyunları gösterileri yapıldı, kadın kursiyerler diktiği elbiselerin mankenliğini üstlendi. 500 kurstan 10 bine yakın vatandaşın yararlandığı sergi bir hafta açık kalacak.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Müdürlüğünün düzenlediği kurslar büyük ölçüde tamamlanırken, hazırlanan yıl sonu sergisi de yoğun ilgi gördü. Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen serginin açılışında, halk oyunları gösterileri yapılırken, kadınlarda diktikleri elbiselerin mankenliğini yaptı.

Ahmet Akın Kültür Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kursiyerler adına konuşan emekli öğretmen Gülpenbe Yılmaz, uzun süredir kurslara katıldığını kaydederken, bunun için mutluluk duyduğunu söyledi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül de, bu yıl nüfusa oranla en çok kurs açan ilçe olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederken, 500 değişik kurstan 10 bine yakın vatandaşın yararlandığını söyledi. Müdür Algül, yıl boyunca hazırlanan göz nuru eserlerin sergide yer aldığını söyledi. Konuşmaların ardından yapılan halk oyunları gösterileri ilgi görürken, kadınlar diktikleri giysilerin mankenliğini yaptı. Podyuma çıkan amatör mankenler büyük alkış aldı. Serginin açılış kurdelesi de, Kaymakam Cumali Atilla, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan, Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bilgiç ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül tarafından kesildi. Sergiyi gezen konuklar kurs öğretmeni ve kursiyerleri kutladı. Binlerce eserin yer aldığı yıl sonu sergisinin bir hafta açık kalacağı kaydedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir Burhaniye'de defileli yıl sonu sergisi yoğun ilgi gördü - Son Dakika

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